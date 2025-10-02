- Dezinformacja to działanie na szkodę ludzi. Z jej pomocą różne siły próbują opóźnić m.in. transformację energetyczną Europy, która się nam jednoznacznie opłaca. Jednocześnie dezinformacja podważa zaufanie do fundamentów naszych społeczeństw – instytucji państwa, nauki i demokracji- mówiła w kwietniu minister klimatu i środowiska Paulina Hennig- Kloska (Polska 2050) na spotkaniu europejskich ministrów środowiska. Teraz nadzorowany przez jej resort Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chce wydać 10 mln zł na walkę z dezinformacją w obszarze ochrony środowiska, zmiany klimatu i transformacji energetycznej. Pieniądze mają trafić do organizacji pozarządowych mających w swoim statucie cele związane z ochroną środowiska i edukacją.

10 mln zł na walkę z dezinformacją

Nabór wniosków ma być ogłoszony jeszcze w październiku, w poniedziałek ma się odbyć w tej sprawie robocze spotkanie z przedstawicielami trzeciego sektora. - Celem naboru jest wspieranie działań przeciwdziałających dezinformacji ekologicznej poprzez aktywną edukację i szkolenia skierowane do liderów opinii, edukatorów i dziennikarzy. Wybrane projekty mają koncentrować się na upowszechnianiu wiedzy z zakresu klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym naciskiem na edukację klimatyczną, aby skutecznie przeciwdziałać dezinformacji w tych obszarach- informuje fundusz.

Na co będzie można wydać pieniądze z NFOŚiGW?

Pieniądze będą mogły trafić na takie działania jak:

szkolenia i warsztaty (np. z elementów moderacji, trenowania reagowania na dezinformację, krytycznego myślenia, oceny źródeł informacji);

opracowanie materiałów edukacyjnych (np. scenariusze zajęć, poradniki, infografiki, broszury), jako część aktywnego programu edukacyjnego.

tworzenie interaktywnych kursów online i podcastów;

wydarzenia aktywizujące grupy docelowe (np. hackathony, panele obywatelskie).

Co ministerstwo klimatu zrobiło ws. dezinformacji?

Wcześniej minister klimatu sugerowała powstanie w jej resorcie serwisu internetowego do fact-checkingu informacji na temat zmiany klimatu, wielokrotnie wypowiadała się też na temat wpływu rosyjskiej dezinformacji na europejską dyskusję o transformacji energetycznej. Na stronie ministerstwa powstała do tej pory możliwość mailowego zgłaszania dezinformacji klimatycznej i środowiskowej, serwis prezentuje też główne narracje dezinformacyjne i techniki manipulacji, ministerstwo prezentuje też tam odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące Nature Restoration Law, Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry oraz systemu kaucyjnego.

Co to jest dezinformacja?

Komisja Europejska definiuje dezinformację jako weryfikowalne fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje stworzone, zaprezentowane i rozprzestrzeniane w celu uzyskania przewagi ekonomicznej lub wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które jednocześnie niosą ryzyko wyrządzenia szkody jakiemuś dobru publicznemu.

Zdaniem ministerstwa klimatu ostatecznym celem dezinformacji jest wzbudzenie strachu, utrata zaufania do instytucji i polaryzacja społeczna. - Obecnie w Polsce coraz częściej rozpowszechniana jest dezinformacja klimatyczna, środowiskowa i energetyczna- twierdzi resort.