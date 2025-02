Dopłaty na samochód elektryczny zostały uwzględnione w programie „NaszEauto”, który od tygodnia działa nowy program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Maksymalna kwota wsparcia wynosi nawet 40 tys. zł. Co trzeba zrobić, żeby uzyskać maksymalne finansowanie?

Pieniądze można dostać na zakup samochodu elektrycznego dla osób fizycznych oraz prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (JDG). Na ten cel przeznaczone zostało 1,6 mld zł.

Do kiedy można dostać dopłatę do elektryka?

Program „NaszEauto” ma obowiązywać do czerwca 2026 r.Uruchamiając program, wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta powiedział, że ma on ułatwić polskim rodzinom zakup aut elektrycznych. - Jesteśmy świadomi, że takie pojazdy to przyszłość motoryzacji. Dlatego prezentujemy program „NaszEauto”, który stawia na dofinansowanie zakupu aut elektrycznych, a nie opodatkowanie spalinowych – mówił Bolesta.

Oprócz zakupu „elektryków”, program wspierać będzie także leasing i wynajem długoterminowy pojazdów elektrycznych. Pieniądze będą pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Polski (KPO).

Na jakie auto elektryczne można dostać dopłatę?

Dopłaty na samochód elektryczny nie obejmą wszystkich pojazdów tego typu. Muszą one spełnić kilka warunków.

Przede wszystkim muszą to być fabrycznie nowe samochody elektryczne o przebiegu do 6 tys. km, które przed zakupem nie były zarejestrowane (w maksymalnej cenie 225 tys. zł netto, bez VAT).

Do programu kwalifikują się również pojazdy demonstracyjne, np. używane do jazd próbnych na tablicach dealerskich (białe tło tablicy i zielone znaki).

Jak dostać dopłatę na samochód elektryczny?

Aby dostać dopłatę na samochód elektryczny w pierwszej kolejności musimy kupić auto, które kwalifikuje się na wsparcie z programu „NaszEauto”. Pojazd musi:

zostać zarejestrowany (nie kwalifikują się pojazdy, które zarejestrowane zostały na dealera)

posiadać ubezpieczenie OC,

dodatkowo wymagane jest ubezpieczenie AC.

W przypadku leasingu i wynajmu długoterminowego pojazdu elektrycznego:

przed złożeniem wniosku do NFOŚiGW należy podpisać umowę leasingową lub wynajmu długoterminowego

dokonać zapłaty opłaty wstępnej (lub równoważnej)

podpisać protokół przekazania pojazdu.

Umowa musi dotyczyć okresu co najmniej 2 lat.

Dokumenty będzie można składać online do NFOŚiGW. Link do generatora wniosków o finansowanie zakupu auta elektrycznego można znaleźć tutaj.

Wysokość dopłaty do elektryka

W przypadku osób fizycznych, które są zainteresowane zakupem samochodu elektrycznego, bazowa kwota wsparcia wynosi 18 750 zł, do czego można uzyskać dodatkowo:

10 tys. zł, jeśli przedstawimy dokument potwierdzający, że w ciągu ostatnich trzech lat zezłomowaliśmy samochód spalinowy.

Ponadto obowiązuje premia za niski dochód (do 135 tys. zł brutto w skali roku), wynosząca 12 250 zł – w sumie 40 tys. zł.

Jest także drugi sposób na uzyskanie maksymalnej kwoty dopłaty do zakupu elektryka. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na 30 tys. zł bazowej kwoty wsparcia, ale także:

5 tys. zł premii za zezłomowanie samochodu spalinowego

tyle samo za niski dochód.

Tak samo wygląda wsparcie dla osób fizycznych starających się o leasing samochodu elektrycznego.

Zasady dopłat do elektryków dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą wyglądają nieco inaczej. Bazowa kwota wsparcia wynosi 30 tys. zł, a do tego dochodzi premia za zezłomowanie w wysokości 10 tys. zł. Takie same warunki dotyczą leasingu dla osób z JDG.