Zgodnie z raportem Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), pomimo spodziewanego pogorszenia się warunków biznesowych, firmy z regionu Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej (CESEE) planowały więcej inwestycji w 2022 r. niż w 2021 r. Jak wskazano, jednym z impulsów była pandemia, która skłoniła firmy do większej cyfryzacji, opracowywania nowych produktów i skracania łańcuchów dostaw.

Reklama

EBI przekazało, że co najmniej 67 proc. ankietowanych firm w obszarze CESEE twierdzi, że korzysta z co najmniej jednej zaawansowanej technologii cyfrowej, zmniejszając dystans do Stanów Zjednoczonych (71 proc.) i zgodnie z ogólną tendencją w UE (69 proc.). Zwrócono również uwagę, iż 27 proc. przedsiębiorstw w CESEE zamierza nadać innowacyjności priorytet w ciągu trzech najbliższych lat, co jest wynikiem wyższym od unijnego (24 proc.) oraz amerykańskiego (21 proc.).

Jak poinformował EBI, około połowa firm zgłosiła, że zmiana klimatu wpływa na ich działalność, a jedna na dziesięć potwierdziła "poważny wpływ”. Dodano jednak, że tylko jedna trzecia z nich poprawiła odporność na fizyczne zagrożenia związane ze zmianą klimatu. Podano, że 39 proc. firm w Rumunii i 40 proc. w Estonii poprawiło swoją odporność, gdy na Węgrzech odsetek tych firm był najmniejszy (21 proc.). Zwrócono uwagę, że większość firm podejmuje działania w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zwłaszcza w Rumunii (93 proc.), Polsce (90 proc.) i Bułgarii (70 proc.).

Reklama

"Polscy przedsiębiorcy są w ścisłej czołówce firm w regionie CESEE, które inwestują w innowacje oraz w działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych. To bardzo pozytywna wiadomość zarówno dla gospodarki jak i dla klimatu" – przekazała cytowana w raporcie wiceprezes EBI prof. Teresa Czerwińska. "EBI, jako bank klimatu UE, będzie nadal wspierać MŚP by przedsiębiorstwa, pomimo utrudnionych warunków, mogły kontynuować zieloną transformację w tym sektorze" – dodała.

Wskazano, że firmy w CESEE pozostawały zorientowane na eksport i handel międzynarodowy, ale borykały się z zakłóceniami w handlu. 94 proc. firm produkcyjnych i 79 proc. dużych firm potwierdziło udział w handlu międzynarodowym. Cztery na pięć badanych podmiotów doświadczyło zakłóceń w handlu od 2021 r., a prawie połowa stwierdziła, że zarówno wojna w Ukrainie, jak i COVID-19 utrudniają im działalność. Interwencja tych firm w celu złagodzenia zakłóceń była wyższa niż średnia UE – 45 proc. w porównaniu do 37 proc. W celu dywersyfikacji ryzyka 63 proc. przedsiębiorstw w regionie CESEE zgłosiło zwiększenie liczby partnerów handlowych i aż 86 proc. w Rumunii.

70 proc. finansowania firm w CESEE stanowiło finansowanie wewnętrzne, 25 proc. zewnętrzne, a 4 proc. finansowanie z poziomu grupy kapitałowej. 45 proc. badanych podmiotów, które zainwestowały w ostatnim roku obrotowym, sfinansowało przynajmniej część swoich inwestycji z użyciem środków zewnętrznych.

"Podobnie jak w UE, udział ten znacznie się obniżył, zwłaszcza wśród dużych firm - spadek z 59 proc. do 46 proc., oraz wśród firm z sektora produkcyjnego spadek wyniósł z 56 proc. do 43 proc. Jedna trzecia (34 proc.) firm w CESEE korzystających z finansowania zewnętrznego otrzymała granty - to znacznie więcej niż średnia unijna - 21 proc." – poinformowało EBI. Jak dodano, utrzymał się 9-proc. udział firm z ograniczeniami finansowymi, co było poziomem takim samym, jak w 2021 r. i wyższym od 6 proc. średniej unijnej.

Przedstawione wyniki pochodzą z Ankiety Inwestycyjnej EBI 2022 dotyczącej Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Badanie przedstawia wnioski z informacji otrzymanych z 5000 firm, zebranych od kwietnia do lipca 2022 r. w regionie CESEE. (PAP)

ra/ je/