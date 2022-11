Deklarację wiceszefa Komisji. Ich zdaniem problem tkwi jednak w tym, że ambicje UE określone są wciąż na zbyt niskim poziomie. Według koalicji CAN Europe, do której należy m.in. WWF Polska i Instytut na rzecz Ekorozwoju, obniżenie śladu klimatycznego wspólnoty o 57 proc. nie wystarczy do zatrzymania globalnego ocieplenia w granicach 1,5 st. C w porównaniu do ery przedprzemysłowej (średnia dla lat 1850-1900). Według aktywistów pułap ten powinien zostać podniesiony do 65 proc.