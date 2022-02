A teraz sytuacja się zmienia. Chociaż UE pracuje nad ukończeniem tworzenia jednolitego rynku, to nadal istnieje wiele przeszkód wewnętrznych, interesy krajowe utrudniają ten proces. Podczas gdy państwa członkowskie wykłócają się o szczegóły regulacyjne, ogólna siła rynkowa UE maleje, zwłaszcza w odniesieniu do Azji. Przewiduje się, że do 2030 r. co najmniej 85 proc. wzrostu gospodarczego będzie miało miejsce poza UE. Oznacza to, że będzie się on odbywał na rynkach tworzonych przez inne podmioty i zgodnie z przepisami i normami przez nie kształtowanymi. Tam wartości europejskie, od ochrony socjalnej po prawa pracownicze, dialog społeczny, normy pracy i środowiskowe, nie odgrywają żadnej roli. Oznacza to również, że europejskie przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy ze Starego Kontynentu mają coraz trudniejszy dostęp do zasobów, których bardzo potrzebują. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że rośnie globalny popyt, a tym samym konkurencja o te zasoby, lecz także dlatego, że nasila się protekcjonizm oraz środki przymusu i działania odwetowe przeciwko państwom, przedsiębiorstwom i gospodarkom. Wszystkie te okoliczności mają wpływ na dostęp do zasobów takich jak metale ziem rzadkich i surowce, których nasz przemysł wytwórczy potrzebuje, by działać i by zapewniać miejsca pracy wysokiej jakości.