Potrzebne są jednak dalsze istotne zobowiązania, które należy podjąć podczas COP26, a także po jego zakończeniu, poprzez ustanawianie progresywnych koalicji i sojuszy. Jest to szczególnie ważne, ponieważ najnowsze doniesienia naukowe wskazują, że do 2030 r. powinniśmy zmniejszyć poziom emisji o połowę, a do połowy bieżącego stulecia osiągnąć zerowy poziom emisji netto, jeżeli chcemy ograniczyć wzrost temperatur spowodowanych globalnym ociepleniem do poziomu sporo poniżej 2°C - a najlepiej do 1,5°C - zgodnie z tym, co zapisano w porozumieniu paryskim. Realizowane aktualne polityki doprowadzą do wzrostu globalnych temperatur o 2,9°C do 2100 r.