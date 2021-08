Co istotne, jeśli osoba wypalająca trawy zostanie ukarana zgodnie z nowymi zasadami odpowiedzialności wykroczeniowej, regionalny dyrektor ochrony środowiska właściwy miejscowo ze względu na miejsce popełnienia czynu będzie mógł dodatkowo orzec karę administracyjną – również do 30 tys. zł. Jej wysokość ma zależeć od kosztów przywrócenia gruntu do poprzedniego stanu. Kara będzie płatna w ciągu 14 dni od jej nałożenia. Jeśli nie zostanie uiszczona, wraz z odsetkami będzie podlegać przymusowej egzekucji, zgodnie z przepisami o egzekucji w administracji.