Włączone w rozmowy na temat przyszłości programu „Czyste powietrze” chcą być samorządy. – To my zabiegamy, by rząd chciał z nami rozmawiać na ten temat, ale żadne informacje o konsultacjach do nas jeszcze nie dotarły. Na razie Komisja Wspólna Rządu i Samorządu wyraziła gotowość do podjęcia rozmów w tym zakresie – mówi DGP Leszek Świętalski, sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich RP. Jak przyznaje, samorządy nie mówią stanowczo „nie” wycofaniu finansowania nowych pieców węglowych, ale chcą wiedzieć, jaką rząd ma dla nich alternatywę. – Mówi się o przejściu na gaz, ale na obszarach wiejskich tylko jedna czwarta mieszkańców ma dostęp do gazu. Skoro nie węgiel, to my się pytamy, co w takim razie w zamian – pyta. Co więcej, w ciągu ostatniej dekady na obszarach wiejskich dostęp do gazu przewodowego nie wzrósł nawet o 5 proc. Związek Gmin Wiejskich RP chce zróżnicowanego miksu energetycznego na wsiach. Co ma sprzyjać powstawaniu klastrów i samowystarczalnych spółdzielni energetycznych zasilanych także z OZE.