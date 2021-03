- Z uwagą obserwujemy coraz większe znaczenie ekologii dla przedsiębiorstw, także nieprodukcyjnych, takich jak nasza firma. Wprowadziliśmy program Less Waste, by podnieść świadomość, że wszyscy jesteśmy konsumentami. Dlatego nasze codzienne decyzje wpływają na racjonalne korzystanie z wody, energii i żywności, czy odpowiedzialne zakupy – wskazuje Agnieszka Krajnik, koordynator ds. CSR, Provident Polska.

Graj w Less Waste

W ramach programu Less Waste, Provident uruchomił wśród pracowników m.in. opartą na darmowej wymianie giełdę rzeczy używanych. - Co dziesięć dni ogłaszamy w naszych wewnętrznych mediach kolejny odcinek wskazówek Less Waste. To inspiracje do bardziej świadomego życia połączone z nagrodami dla najbardziej aktywnych uczestników – wyjaśnia Agnieszka Krajnik.

- Wyzwania, jakie podejmują uczestnicy gry Less Waste zachęcają do wzięcia odpowiedzialności za bałagan, który zrobiliśmy – zauważa Sylwia Majcher, dziennikarka, autorka bestsellerowej książki „Gotuję, nie marnuję. Kuchnia zero waste po polsku”, edukatorka ekologiczna. Jak dodaje, ekologiczne podejście ułatwia życie wszystkim i pozwala na konkretne oszczędności. Dla naszego portfela i kondycji planety.

- Cieszę się, że Provident - firma, która niczego nie produkuje i tak bierze odpowiedzialność za bałagan, jaki mamy i zachęca pracowników do zmiany nawyków. Taki drobny krok zrobiony przez wiele osób może wywołać lawinę pozytywnych konsekwencji. Takiej zielonej energii Ziemia potrzebuje – podkreśla Sylwia Majcher.

Minimalizm nie tylko w domu. 8 dobrych rad

Gra w Less Waste to przykład kreatywnego podejścia do ekologii. Zaangażować na zielono swoich pracowników może jednak każdy pracodawca. Wystarczy przestrzeganie kilku prostych zasad w przestrzeni biurowej.

Nie wszystko musi zostać wydrukowane. W dobie powszechnej digitalizacji część istotnych treści można przesłać drogą mailową, zamiast układać tradycyjne sterty papierów na biurku. Do drukowania rzeczy niezbędnych, które nie stanowią jednak oficjalnych dokumentów, można wykorzystać już zadrukowane jednostronnie kartki. Drzewa będą nam za to wdzięczne.

Wyeliminowanie w biurze napojów w plastikowych opakowaniach. Zamówienia na wodę butelkowaną można śmiało zastąpić zamówieniami na wodę do dystrybutorów.

Myśląc o plastiku, pomyślmy także o należytej segregacji śmieci w biurze. W pomieszczeniach socjalnych, zamiast kubłów, które mieszczą wszystkie odpady, można umieścić pojemniki na śmieci segregowane, tym samym namawiając pracowników do przestrzegania zasad segregacji nie tylko w domu.

Oszczędzanie energii w biurze. Współcześni architekci prześcigają się w projektowaniu energooszczędnych przestrzeni biurowych, ale naszą uwagę powinny zwrócić budynki już wzniesione.

Podobnie jak w domu, tak i w biurze warto zainwestować w energooszczędne żarówki. Nie trudno też pilnować gaszenia światła w pomieszczeniach, w których nikt akurat nie przebywa: w salkach konferencyjnych, w toaletach, czy w kuchni.

Unikanie pozostawiania włączonego sprzętu elektronicznego, kiedy akurat z niego nie korzystamy. Wychodząc na godzinne spotkanie służbowe, warto wyłączyć komputer, nie zaś zostawiać go w trybie czuwania. Zamiast generować niepotrzebne zużycie energii, można zadbać o dobrą energię w biurze.

Regularny przegląd sprzętu elektronicznego. Konserwacja i naprawianie usterek to lepsze rozwiązanie niż kupowanie nowego sprzętu. Warto też zrezygnować z rutynowej wymiany telefonów i komputerów służbowych pracowników, jeśli stary sprzęt nadal nadaje się do efektywnego użytku.

W biurze należy też zwracać uwagę na obieg ciepła. Ogrzewanie zimą a klimatyzacja latem są potrzebne, ale w dobie pandemii, kiedy w biurze przebywa mniej pracowników, można ograniczyć ogrzewanie lub chłodzenie pomieszczeń, które nie są użytkowane. Pozwoli to zaoszczędzić energię i zmniejszyć rachunki za prąd.

Zieloni pionierzy

Less waste w biurze nie zależy jedynie od decyzji pracodawcy, ale też od codziennych wyborów pracowników. Każdy z nas może być zielonym pionierem i zachęcać innych do zmiany przyzwyczajeń.

Jeżeli twoi współpracownicy korzystają z wody butelkowanej, pochwal się swoją butelką filtrującą na kranówkę. Zachęcaj do przynoszenia do biura własnego jedzenia w pojemnikach wielokrotnego użytku, zamiast zamawiania obiadu z dowozem do pracy, co generuje dodatkowe śmieci. Zwróć uwagę na segregację odpadów we wspólnej przestrzeni i zachęcaj do rezygnacji z jednorazowych opakowań.

Zachęcaj współpracowników do oszczędzania energii: gaszenia światła po wyjściu z pomieszczenia, wyłączania klimatyzacji przed wyjściem z pracy, odłączania ładowarek z gniazdek po naładowaniu telefonu lub komputera. Bycie zielonym pionierem to nie powód do wstydu ani do kłótni, ale prawdziwy powód do dumy.