Wiele wskazuje, że ścieżkę „brudnej” odbudowy gospodarki po pandemii przyjmie także trzeci co do wielkości największy emitent, Indie. Choć presja na ten kraj, by zadeklarować neutralność klimatyczną i podnieść cele na 2030 r. narasta, perspektywa ograniczania emisji jest nadal odległa, do czego przyczynia się dynamiczny wzrost konsumpcji. Wciąż rośnie tam także wydobycie węgla, którego wykorzystanie – według ekspertów – powinno zostać wygaszone najdalej do 2040 r. Dziś, mimo dynamicznego rozwoju sektora OZE, węgiel odpowiada za ok. 70 proc. produkcji energii. Na początku tego tygodnia narodowy koncern węglowy Indii zaaprobował kilkadziesiąt nowych inwestycji węglowych o łącznej wartości 6,4 mld dol. Jeśli zostaną zrealizowane, mogą zwiększyć podaż węgla o prawie 200 mln ton rocznie. Rząd Narendry Modiego chce też przeznaczyć dziesiątki miliardów dolarów na rozwój czystych technologii węglowych, których wpływ na ograniczanie emisji jest kwestionowany przez wielu specjalistów.