Redukcja emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 50 proc. do 2030 r. w porównaniu do 2005 r., nowe normy dotyczące wytwarzania prądu , które wymuszą na operatorach korzystanie wyłącznie z bezemisyjnych źródeł już od 2035 r. oraz ponad 500 mld dol. na ochronę klimatu do końca dekady. Tak wyglądają założenia projektu złożonego do Izby Reprezentantów przez kongresmenów Partii Demokratycznej. Do półwiecza USA miałyby być neutralne klimatycznie. Główne elementy projektu były zarazem filarami programu Joego Bidena.