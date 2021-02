Także celem krajowego ustawodawcy jest wyeliminowanie w jak największym stopniu odpadów powstających z produktów jednorazowego użytku (a więc i ograniczenie dopuszczenia do obrotu niektórych plastikowych jednorazówek). Nowością ma być również obowiązek umieszczania na wybranych opakowaniach informacji o proponowanym sposobie utylizacji odpadów, a także ewentualnej obecności tworzyw sztucznych i ich negatywnym wpływie na środowisko. Szczegółowe zasady oznakowania zostały określone w rozporządzeniu unijnym. Najistotniejsze jest to, że oznakowania mają być widoczne, czytelne i nieusuwalne. Także według krajowego projektu ważną rolę ma pełnić zwłaszcza informowanie konsumenta o potencjalnie negatywnym wpływie danych opakowań na środowisko i zachęcenie go do korzystania z wyrobów wielorazowych.