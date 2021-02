Ministerstwo Środowiska miało wątpliwości co do rzetelnego ustalenia poziomów BAT, więc zbudowało mniejszość blokującą. Zdaniem ówczesnego ministra Jana Szyszki Komisja Europejska, określając nowe wymagania, oparła się na błędnych i niereprezentatywnych danych. Wątpliwość budziło również ustalenie przez KE zbyt wysokich granicznych wielkości emisyjnych (BAT-AEL), które były niewspółmierne do zamierzonych korzyści i celów środowiskowych, co naruszało zasady proporcjonalności (bardzo wysokie koszty i mały efekt ekologiczny). Argumenty Polski podzieliło siedem państw członkowskich: Bułgaria, Czechy, Finlandia, Niemcy, Rumunia, Słowacja i Węgry, których siła głosu w trybie nicejskim pozwoliłaby skutecznie zablokować decyzję Komisji.