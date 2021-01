Maciej Kiełbus z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners tłumaczy, że istniała wątpliwość, czy obowiązek selektywnej zbiórki należy odnosić wyłącznie do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, czy także do ich mieszkańców. W projekcie Ministerstwo Klimatu i Środowiska przesądza jednak, że do zbierania w sposób selektywny wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych będą obowiązani także ich wytwórcy. – Za naruszenie nowych przepisów ustawodawca przewiduje karę grzywny analogicznie jak w przypadku właścicieli nieruchomości nierealizujących ciążących na nich obowiązków – tłumaczy.