Sprawdzian z matematyki to druga część egzaminu ósmoklasisty. To egzamin obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Po południu arkusz z matematyki opublikowano na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych. Zawierał on łącznie 21 zadań, w tym 15 zamkniętych, w których uczeń musiał wybrać jedną odpowiedź z kilku podanych oraz 6 otwartych, w których trzeba było samodzielnie sformułować odpowiedź.

Na napisanie sprawdzianu z matematyki uczniowie mieli 125 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, mógł on zostać przedłużony o 65 minut.

Procenty i średnia arytmetyczna

Tegoroczni ósmoklasiści musieli się wykazać m.in. umiejętnością obliczania procentów i dzielenia z resztą, a także znajomością figur i brył geometrycznych oraz ich właściwości.

Jedno z zadań zamkniętych brzmiało: "W pudełku znajdują się wyłącznie piłki białe, fioletowe i czarne. Piłek białych jest 4 razy więcej niż fioletowych i o 3 mniej niż czarnych. Liczbę piłek fioletowych oznaczymy przez x. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Łączną liczbę wszystkich piłek w pudełku opisuje wyrażenie: A. 9x + 3 B. 9x − 3 C. 6x + 3 D. 6x − 3".

W innym zadaniu uczniowie musieli obliczyć, w jakim czasie rowerzysta pokonał odcinek drogi o długości 100 metrów, jadąc z prędkością 5 m/s. Do wyboru mieli odpowiedzi: A. 50 sekund. B. 20 sekund. C. 500 sekund. D. 200 sekund.

Jeszcze inne zadanie zilustrowano osią liczbową, na której zaznaczono punkty A, B i C. Wskazano, że odcinek AC jest podzielony na 6 równych części. Na podstawie tych informacji zdający mieli ocenić prawdziwość dwóch podanych zdań dotyczących współrzędnych punktów C oraz B.

Uczniowie musieli też wyliczyć, ile wynosi pole powierzchni całkowitej przedstawionego na rysunku prostopadłościanu, gdy trzy krawędzie wychodzące z jednego wierzchołka prostopadłościanu mają długości: 5, 6, 7.

Zadania otwarte

Aby zdobyć punkty za zadania otwarte, ósmoklasiści musieli m.in. obliczyć miary kątów DAB, BCD, CDA trapezu ABCD, w którym kąt ABC ma miarę 48 stopni, odcinek EC dzieli ten trapez na równoległobok AECD i trójkąt EBC, w którym kąt BCE ma miarę 57 stopni.

Inne zadanie otwarte brzmiało: "Troje przyjaciół – Andrzej, Basia i Marek – zbiera plakaty. Andrzej ma o 28 plakatów więcej od Basi, a Marek ma ich 3 razy mniej od Basi. Andrzej i Marek mają razem 2 razy więcej plakatów od Basi. Oblicz, ile plakatów ma każde z tych przyjaciół. Zapisz obliczenia".

W czwartek ósmoklasiści sprawdzą swoją wiedzę z języka obcego nowożytnego.

Jak poinformowała CKE, w 2025 r. do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych ponad 354 940 uczniów z niemal 13 tys. szkół. Do egzaminu zgłoszono też ponad 13 tys. uczniów – obywateli Ukrainy z ok. 4 tys. szkół.

Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać na egzaminie ósmoklasisty dlatego nie można go nie zdać. Jednak wynik ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej – połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia. (PAP)