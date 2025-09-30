Badacze z Uniwersytetu SWPS za zlecenie Ministerstwa Nauki opracowali raport, w którym przejrzeli dostępne dane na temat zdrowia psychicznego w środowisku akademickim. Dane zaprezentowane w raporcie wskazują, że społeczność akademicka, zarówno w Polsce, jak i w wymiarze globalnym stoi przed znacznymi wyzwaniami w zakresie zdrowia psychicznego i jakości życia. Charakteryzuje się ona wysokim stopniem rozpowszechnienia problemów ze zdrowiem psychicznym (zaburzenia lękowe i depresyjne oraz silny stres, a w przypadku kadry akademickiej także wypalenie zawodowe). Dotyczy to niemal każdej z analizowanych grup - zarówno studentów, doktorantów, jak i kadry akademickiej.

Połowa studentów ma zaburzenia lękowe

W przypadku studentów częstość występowania poważnych objawów zaburzeń lękowych w polskiej populacji waha się od 30 proc. do 65 proc. Dane międzynarodowe mówią raczej o przedziale od 10,3 proc. do 49,94 proc., w zależności od rodzaju zaburzenia i badanej populacji. Podobnie rozpowszechnienie depresji wśród polskich studentów można szacować na 22-23 proc., co także jest zbliżone do danych na temat globalnego rozpowszechnienia tego zaburzenia w tej populacji, wynoszącego od 23,2 proc. do 34 proc.

Bardziej narażone na podwyższony poziom stresu są osoby studiujące na pierwszych latach studiów. Młodsze osoby wykazują zwiększoną podatność na lęk i zaburzenia adaptacyjne. Znaczące różnice występują również między płciami - kobiety zgłaszają wyższy poziom lęku, depresji i wypalenia edukacyjnego w porównaniu do swoich rówieśników płci męskiej. Negatywnie na zdrowie psychiczne studentów i studentek wpływa kształcenie online - jeśli jest to jedyna forma studiowania, wzmacnia poczucie osamotnienia, stresu i niezadowolenia z kształcenia ze względu na brak naturalnych interakcji społecznych i wysoką zależność efektów uczenia od kompetencji samych studentów do samoregulacji uczenia się.

Co 20. doktorant ma myśli samobójcze

Problemy ze zdrowiem psychicznym dotykają także doktorantów i doktorantki. Około 19,8 proc. z nich zgłasza silny niepokój lub bezsenność, co jest porównywalne do globalnych danych, według których 17-24 proc. doktorantów doświadcza objawów zaburzeń lękowych i depresyjnych. Jak podkreślają badacze, w Polsce nie przeprowadzono jeszcze badań, które w systematyczny i kompleksowy sposób analizują rozpowszechnienie zaburzeń depresyjnych i lękowych w populacji doktorantów i doktorantek, można przewidywać, że będą one porównywalne z danymi z literatury międzynarodowej.

Dużym wyzwanie wśród tej grupy społeczności akademickiej są myśli samobójcze. Raportowało je około 6 proc. polskich doktorantów i doktorantek, co także koresponduje z danymi z innych krajów (2-12 proc.).

Oznacza to, że tak poważne ryzyka jak to związane z rozważaniem samobójczej śmierci dotyczą nawet co 20. doktoranta i doktorantki w naszym kraju.

Kadra akademicka jest wypalona

"Wyzwania związane ze zdrowiem psychicznym dotykają również znaczną grupę polskich pracowników akademickich, wśród których nawet 31,6 proc. doświadcza wysokiego nasilenia symptomów zaburzeń afektywnych (gł. depresja i zaburzenia lękowe) i psychosomatycznych" - czytamy w raporcie. Jest to większy odsetek niż ten ujawniony w badaniach międzynarodowych, które wskazują na odsetek rzędu 17-19 proc.

Polscy naukowcy borykają się także z problemem wypalenia zawodowego - 21 proc. osób doświadczało tego syndromu w wysokim stopniu, a 62 proc. zgłaszało niskie poczucie osobistych osiągnięć. Z badań wynika, że wyczerpanie i wypalenie pracowników akademickich może być wyższe niż wśród innych grup zawodowych (pracownicy służby zdrowia, nauczyciele). Nauczyciele akademiccy należą do grupy szczególnie narażonej na wyczerpanie i wypalenie, ponieważ wykonywana przez nich praca w największym stopniu polega na intensywnym kontakcie z innymi ludźmi.

Ważne

Wypaleniu zawodowemu i stresowi zawodowemu kadry akademickiej towarzyszą zaburzenia zdrowia psychicznego, takie jak depresja i zaburzenia psychosomatyczne.