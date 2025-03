Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że rozporządzenie dotyczące podwyżek dla nauczycieli w 2025 roku zostało podpisane i przekazane do publikacji. Zgodnie z jego zapisami minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wzrośnie o 5 procent, co oznacza podwyżkę od 239 zł do 296 zł brutto, w zależności od stopnia awansu zawodowego oraz grupy zaszeregowania.

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że rozporządzenie dotyczące podwyżek dla nauczycieli w 2025 roku zostało podpisane i przekazane do publikacji. Zgodnie z jego zapisami minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wzrośnie o 5 procent, co oznacza podwyżkę od 239 zł do 296 zł brutto, w zależności od stopnia awansu zawodowego oraz grupy zaszeregowania. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało, że skierowało do publikacji w Dzienniku Ustaw rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2025 r., podpisane 11 marca br. przez minister edukacji Barbarę Nowacką i 18 marca br. przez minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. "Zgodnie z rozwiązaniem przyjętym w rozporządzeniu, od dnia 1 stycznia 2025 r. minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zostaną zwiększone o 5 proc. w stosunku do minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego obowiązujących w poprzednim roku" - poinformował resort edukacji. Załącznikiem do rozporządzenia jest tabela. Zawiera ona sześć stawek minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Uwzględnione są wszystkie trzy etapy rozwoju zawodowego, tj. nauczyciel początkujący, mianowany i dyplomowany oraz dwa poziomy wykształcenia. Zgodnie z tabelą minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela z tytułem zawodowym magistra i z przygotowaniem pedagogicznym w przypadku nauczyciela początkującego od 1 stycznia br. wynosi 5153 zł brutto (wzrost o 245 zł brutto), nauczyciela mianowanego – 5310 zł brutto (wzrost o 253 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego – 6211 zł brutto (wzrost o 296 zł brutto). Nauczyciele z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym – stanowią najliczniejszą grupę – to ponad 95 proc. wszystkich nauczycieli. Podwyżki dla nauczycieli coraz bliżej? ZNP walczy o nowe zasady wynagradzania Zobacz również Pozostali nauczyciele to osoby z tytułem zawodowym magistra, ale bez przygotowania pedagogicznego, z tytułem licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytułem licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, z dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych oraz innym wykształceniem. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego z takim poziomem wykształcenia (druga grupa zaszeregowania) od 1 stycznia br. wynosi 5027 zł brutto (wzrost o 239 zł brutto), nauczyciela mianowanego – 5156 zł brutto (wzrost o 246 zł brutto), nauczyciela dyplomowanego – 5405 zł brutto (wzrost o 257 zł brutto). Nowelizacja wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z mocą od 1 stycznia 2025 r. Wynagrodzenie zasadnicze jest jednym ze składników tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli. Jego wysokość na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wynika z określonej w ustawie budżetowej kwoty bazowej dla nauczycieli. Na średnie wynagrodzenie nauczycieli, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, składają się też dodatki do niego. Są one określone w Karcie Nauczyciela. Jest ich kilkanaście m.in. za wysługę lat, funkcyjne (wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej, dla mentora, dla wychowawcy klasy, nauczyciela doradcy metodycznego, nauczyciela konsultanta), motywacyjny, za warunki pracy, nagroda jubileuszowa, nagroda ze specjalnego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), odprawa emerytalno-rentowa i odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa. Wysokość części dodatków przepisy uzależniają od wysokości wynagrodzenia zasadniczego (np. dodatek stażowy i wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe) – wzrost wynagrodzenia zasadniczego powoduje automatyczny wzrost składników od niego zależnych. O wysokości innych dodatków decydują samorządy w regulaminach wynagradzania. Samorządy mogą też przyznać nauczycielom wyższe wynagrodzenie zasadnicze niż wynika to z rozporządzenia ministra edukacji o minimalnych stawkach. (PAP) A.B. Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję