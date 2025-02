Nowacka poinformowała, że w marcu na posiedzeniu komisji sejmowej procedowana będzie ustawa wiążąca pensję nauczycieli z wynagrodzeniem średnim krajowym. Jak przypomniała, w 2024 r. nauczyciele dostali już 30-33 proc. podwyżki, ale w jej ocenie nie są to znaczne kwoty.

Nowacka uczestniczyła w konferencji dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych „Nauczanie jest cool. Jak zadbać o swój dobrostan” zorganizowanej w Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Płace nauczycieli a średnia krajowa

Odnosząc się do sprawy wynagrodzeń, Nowacka poinformowała, że w marcu na posiedzeniu komisji sejmowej procedowana będzie ustawa wiążąca pensję nauczycieli z wynagrodzeniem średnim krajowym. Jak przypomniała, w 2024 r. nauczyciele dostali już 30-33 proc. podwyżki, ale w jej ocenie nie są to znaczne kwoty.

„Teraz jest poprawa, ale chcę, abyście państwo wiedzieli, że to absolutnie nie jest ostatnie słowo” – zapewniła.

Mówiąc o konieczności zwiększenia prestiżu zawodu nauczyciela, poprawy warunków jego pracy, zwróciła uwagę na przewidywane zmiany w Karcie nauczyciela, którymi rząd ma się zająć. To zmiany, które – jak mówiła – dobrze zostały przyjęte przez związki zawodowe. Ministerstwo proponuje m.in. nagrodę jubileuszową dla nauczycieli po 45 latach pracy, świadczenia kompensacyjne przedłużone o kolejne 10 lat i poprawę warunków zatrudniania szczególnie nauczycieli wchodzących w zawód. Minister podkreśliła także, że zminimalizowana powinna zostać biurokracja w szkołach i przyczynić do tego mają się kuratoria oświaty. Kuratorium ma pomagać szkołom m.in. w obszarze prawa pracy. Wśród ważnych kwestii jest ułatwienie startu młodym nauczycielom.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Edukacji Narodowej 1 września 2026 r. do szkół powinna wejść reforma edukacji wraz z zupełnie nową podstawą programową. Reforma ta, jak zaznaczyła Nowacka, będzie korzystna dla nauczycieli, a na początku będzie dotyczyła klas I i IV szkół podstawowych. Zmiany zostaną wprowadzone w dialogu z rodzicami i z samorządami.

Szefowa resortu wspomniała także o wypaleniu zawodowym nauczycieli i przypomniała, że ministerstwo organizuje szkolenia i kursy wsparcia zdrowia psychicznego. Jak zaznaczyła, nauczycielowi należy się taka sama, a może i większa, ochrona jak urzędnikowi państwowemu, „bo nauczyciel zajmuje się dobrem najwyższym Rzeczypospolitej, czyli dziećmi”.

„Obiecuję państwu spokój, konsultacje, szacunek i to, że wasze wynagrodzenia będą rosły” – podsumowała Barbara Nowacka.

Dodatkowe ferie jesienią?

„Połowa zmian, o których usłyszycie, to są bardzo często fake newsy. Ja np. dowiedziałam się niedawno o feriach jesiennych, które podobno ministerstwo zamierza proponować. To jest nieprawda. Nie zmieniamy niczego w systemie feryjnym. A to, że ktoś powiedział, a ktoś inny opatrzył zdjęciem ministra, nie oznacza, że to jest zmiana proponowana przez ministerstwo” – podkreśliła Barbara Nowacka.

Dodała, że nie będzie zmian dotyczących nauczycieli bez konsultacji z nauczycielami.

„Nie wierzcie we wrzutki medialne” – zaapelowała do pracowników oświaty.