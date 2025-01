Rząd Donalda Tuska rozpoczynając swoją kadencję rozpoczął prace nad obywatelskim projektem ustawy, który miał powiązać wynagrodzenia nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Ale prace nad nim stanęły. W listopadzie Tusk obiecał przyspieszenie, ale podkomisja, do której trafił projekt nawet nie informuje o kolejnych posiedzeniach.

Obywatelski projekt nowelizacji Karty nauczyciela, który zakłada powiązanie wysokości wynagrodzeń nauczycieli z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce wniósł do Sejmu Związek Nauczycielstwa Polskiego. Podpisało się pod nim 250 tys. osób- dwa i pół razy więcej niż wymagane minimum.

Projekt o pensjach nauczycieli dwukrotnie w zamrażarce

Projekt obywatelski wpłynął do Sejmu w 2021 roku. Do końca kadencji PiS tkwił w zamrażarce Elżbiety Witek i dopiero w nowej kadencji posłowie rozpoczęli nad nim prace. Do pierwszego czytania trafił prawie rok temu – 20 listopada, a odbyło się ono 25 stycznia. 17 października miała zająć się nim podkomisja, ale jej posiedzenie przełożono.

Komisja edukacji, do której skierowano projekt, powołała podkomisję nadzwyczajną, która miała się nim zająć. W listopadzie podczas jej pierwszego posiedzenia wybrano prezydium; na drugim, w grudniu, posłowie omówili harmonogram prac, ale nie wyznaczyli terminu kolejnego spotkania. Projekt noweli czeka więc w podkomisji, która musi zakończyć jego procedowanie, by zajęła się nim Komisja Edukacji i Nauki. Z informacji zamieszczonych na stronie Sejmu wynika jednak, że "w najbliższym czasie nie są planowane posiedzenia podkomisji".

Tymczasem do przyspieszenia prac nad projektem zobowiązał się premier Donald Tusk podczas listopadowego 43. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP. "Zawód nauczyciela nie może być wynagradzany niżej niż przeciętna płaca. (...) Zobowiązuję się dzisiaj, że przyspieszymy prace nad projektem obywatelskim - dodał. Policzyliśmy, ile mogą wynieść podwyżki dla nauczycieli" - mówił premier.

PO chce zbadać "alternatywne rozwiązania" sprawy wynagrodzeń nauczycieli

Podczas grudniowego posiedzenia podkomisji jej przewodniczący poseł Adam Krzemiński (PO) zwrócił jednak uwagę, że projekt noweli się zdezaktualizował, ponieważ w międzyczasie zmieniono strukturę awansu zawodowego nauczyciela i zamiast czterech stopni, są obecnie trzy. Wskazywał, że podkomisja powinna poprosić m.in. o kalkulacje związane z kosztami wprowadzenia nowych zapisów i zastanowić się nad alternatywnymi rozwiązaniami.

W odpowiedzi poseł PiS Tomasz Zieliński zauważył, że projekt już rok czeka w Sejmie obecnej kadencji. "Nam (PiS) zarzucano, że mrozimy ustawę. Nic innego nie mamy, tylko znowu zamrożoną ustawę" - powiedział i zaznaczył, że warto temat zamknąć jak najszybciej.

Wynagrodzenia nauczycieli w nowej ustawie

W projekcie chodzi o zabezpieczenie wynagrodzeń nauczycieli tak, aby mogli liczyć na ich coroczną waloryzację. Ma to się stać dzięki powiązaniu średnich pensji z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Autorzy projektu chcą, by nauczyciele zarabiali średnio:

początkujący - 90 proc. przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale poprzedzającym rok budżetowy

- 90 proc. przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale poprzedzającym rok budżetowy mianowani – 125 proc. przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale poprzedzającym rok budżetowy

– 125 proc. przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale poprzedzającym rok budżetowy dyplomowani – 155 proc. przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale poprzedzającym rok budżetowy

Przekładając to na wynagrodzenie zasadnicze, związkowcy domagają się:

100 proc. przeciętnego wynagrodzeni a w trzecim kwartale poprzedzającym rok budżetowy dla nauczyciela dyplomowanego

a w trzecim kwartale poprzedzającym rok budżetowy dla nauczyciela dyplomowanego 73 proc. przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale poprzedzającym rok budżetowy dla nauczyciela początkującego

Projekt ustawy nad którym ma pracować Sejm zakłada więc, że w 2025 roku nauczyciele zarabialiby średnio:

początkujący - 7346,36 zł brutto

mianowany - 10203,28 zł brutto

dyplomowany - 12652,06 zł brutto

Zasadnicze wynagrodzenie, zgodnie z postulatami nauczycieli wynosiłoby:

dla nauczyciela początkującego - 5958,71 zł brutto

dla nauczyciela dyplomowanego - 8162,62 zł brutto

Tymczasem w 2025 roku zasadnicze wynagrodzenie nauczycieli wyniesie:

nauczyciel początkujący: 5153,40 zł (około 3960 zł netto),

nauczyciel mianowany: 5309,85 zł (około 4080 zł netto),

nauczyciel dyplomowany: 6210,75 zł (około 4700 zł netto).

A średnie: