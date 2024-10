W 2021 roku do Sejmu wpłynął obywatelski projekt zmiany Karty Nauczyciela. Do końca kadencji PiS tkwił w zamrażarce Elżbiety Witek i dopiero w nowej kadencji posłowie rozpoczęli nad nim niespieszne prace. Do pierwszego czytania projekt trafił prawie rok temu – 20 listopada, a odbyło się ono 25 stycznia. Dziś, 17 listopada będzie nad nim pracować nadzwyczajna podkomisja.