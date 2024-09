Podczas ostatniego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego rozmawiano na temat wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Związkowcy postulowali wyższe niż 5-proc. podwyżki dla sektora publicznego. Głos w sprawie płac nauczycieli zabrał również Sławomir Broniarz, który wskazał patologie, które umknęły uwadze rządzących.

Jak informuje Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w relacji po posiedzeniu RDS-u, Sławomir Broniarz skrytykował obecny system wynagradzania nauczycieli.

"Podkreślił, że w Polsce brakuje kontroli nad wynagrodzeniami pracowników o podobnych kwalifikacjach i wykształceniu, co prowadzi do poważnych nierówności. Jak zauważył prezes ZNP, rozwarstwienie to jest widoczne nie tylko w sektorze kultury czy pomocy społecznej, ale również w edukacji, do czego przyczyniło się rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące wynagrodzeń pracowników jednostek samorządu terytorialnego" – czytamy w relacji Norberta Kusiaka, dyrektora wydziału polityki gospodarczej i sekretarza prezydium RDS.

Wzrost wynagrodzeń nauczycieli w 2025 r.

Broniarz podkreślił, że zapowiadany 5-proc. wzrost płac nauczycieli sprawa, że sektor edukacji jest coraz mniej atrakcyjny. Omówił również patologie związane z wynagrodzeniami nauczycieli.

"Zwrócił uwagę na absurdalne sytuacje, w których pracownicy z niższymi kwalifikacjami, np. osoby od których wymaga się jedynie wykształcenia podstawowego, mogą zarabiać więcej niż nauczyciel po renomowanej uczelni, takiej jak np. Uniwersytet Warszawski. 'To oznacza, że motywacja do pracy w tym zawodzie praktycznie przestaje istnieć'" – czytamy w komunikacie po posiedzeniu RDS.

Tymczasem Ministerstwo Edukacji w informacjach prasowych podkreśla, że ich "priorytetem jest odbudowa prestiżu zawodu nauczyciela". Co więcej - wynagrodzenia nauczycieli początkujących wzrosły o 33 proc., a nauczycieli mianowanych i dyplomowanych o 30 proc.

Wynagrodzenia nauczycieli 2025

Jak informowaliśmy w Gazecie Prawnej, minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli w 2025 roku będzie przedstawiało się następująco:

nauczyciel początkujący: 5 153,40 zł brutto (wzrost o 245,40 zł)

nauczyciel mianowany: 5 309,85 zł brutto (wzrost o 252,85 zł)

nauczyciel dyplomowany: 6 210,75 zł brutto (wzrost o 295,75 zł).

Z kolei średnie płace mogą wynieść: w przypadku nauczycieli początkujących 6 670,65 zł brutto, nauczycieli mianowanych 7 826,14 zł brutto, a nauczycieli dyplomowanych: 10 000,07 zł brutto.