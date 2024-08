W poselskim projekcie ustawy o wychowaniu patriotycznym zaproponowano przeznaczenie 15 mln zł na realizację trzech programów edukacyjnych. Posłowie chcą również wprowadzenia obowiązkowych wizyt w miejscach kluczowych dla polskiej kultury i dziedzictwa historycznego, które będą realizowane przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Projekt ustawy o wychowaniu patriotycznym, złożony przez posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, trafił do Sejmu. Zakłada on zmiany w Prawie oświatowym, Karcie nauczyciela, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Posłowie proponują m.in. utworzenie nowych programów edukacyjnych z budżetem wynoszącym 15 mln zł - informuje Portal Samorządowy.

Szkoła powinna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Szczególnie ważnym zadaniem szkoły jest promowanie postaw solidarnego działania dla dobra publicznego, troski o jedność wspólnoty państwowej oraz gotowości do pozytywnej pracy na jej rzecz – wskazano w propozycji preambuły do Prawa oświatowego.

W projekcie podkreślono, że system oświaty ma inspirować uczniów do pielęgnowania tradycji narodowej i państwowej, zwłaszcza polskich tradycji wolnościowych, demokratycznych i modernizacyjnych, a także do troski o materialne i niematerialne dziedzictwo narodowe. Szkoły będą również zobowiązane do promowania wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju, w tym troski o klimat i środowisko naturalne, oraz kształtowania postaw sprzyjających jego wdrażaniu na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

Obowiązkowe wycieczki

W projekcie zaproponowano wprowadzenie obowiązku organizowania wycieczek do miejsc związanych z polskimi tradycjami wolnościowymi, demokratycznymi i modernizacyjnymi oraz materialnym i niematerialnym dziedzictwem narodowym, a także do jednostek wojskowych i przedsiębiorstw.

Celem jest, aby były to miejsca, które mogą budzić dumę narodową, a dla najmłodszych także lokalny patriotyzm oraz przywiązanie do swojej okolicy. Mogą to być zarówno placówki kultury, zabytki, jak i miejsca o szczególnych walorach przyrodniczych czy krajobrazowych (np. Parki Narodowe, pomniki przyrody). Lista miejsc powinna być dostosowana do lokalnych potrzeb, podano w uzasadnieniu.

Na realizację zadań związanych z wychowaniem patriotycznym jednostki samorządu terytorialnego mają otrzymać dotację celową. Przewidziano również środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Powołanie KEN

W projekcie zaproponowano także powołanie Komisji Edukacji Narodowej jako organu eksperckiego, który będzie odpowiadał m.in. za przyjmowanie strategii edukacyjnej państwa, a także opiniowanie projektów aktów prawnych i kluczowych decyzji w tej sferze. Jak wskazano w uzasadnieniu, KEN rekomendowałaby również kanon wizyt uczniów w miejscach kluczowych dla kultury polskiej i dziedzictwa historycznego.

Zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2025?

Zgodnie z projektem, nowe przepisy wprowadzające wychowanie patriotyczne do szkół miałyby wejść w życie od 1 września 2025 roku. Obecnie projekt został skierowany do Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu.