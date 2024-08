Ministerstwo Edukacji wciąż pracuje nad zmianami w powoływaniu dyrektorów szkół bez konkursu. Zmiany w tym zakresie zapowiedziano w marcu i miały wejść w życie jeszcze w 2024 roku. Tymczasem samorządy apelują o wprowadzenie tej zmiany.

„Jeszcze w tym roku wprowadzone zostaną przepisy, w wyniku których samorządowcy – wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i zarządy powiatów – będą mogli dobrym dyrektorom powierzać funkcję na kolejną kadencję” – mówił w marcu wiceszef MEN Henryk Kiepura.

„Jeżeli dyrektor jest dobrym dyrektorem, jeżeli szkoła osiąga znakomite wyniki edukacyjne, to nie ma powodu, żeby takiego dyrektora ograniczać i robić sztuczny konkurs, do czego doprowadził rząd PiS-u” – argumentował wiceszef MEN. Zmiana ma dotyczyć powoływania dyrektora szkoły tylko na jedną, kolejną kadencję.

Obecnie organ prowadzący, zgodnie z zapisami Prawa oświatowego, ma już taką możliwość, ale jest ona obwarowana dwoma warunkami:

konkurs ogłoszono prawidłowo, ale się do niego nikt nie zgłosił, albo

postępowanie konkursowe przeprowadzono w sposób prawidłowy, lecz nie wyłoniono kandydata.

Przypomnijmy, możliwość przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektorowi była już możliwa, ale została zmieniona za czasów poprzedniego rządu. Dodatkowo, zawetowane przepisy Lex Czarnek, zawierały także zapisy o zmianach w powoływaniu dyrektora szkoły. Poprzednimi minister edukacji chciał wprowadzić konieczność uzyskania pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku, gdy organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki osobę niebędącą nauczycielem oraz gdy organ prowadzący powierza stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi.

W odpowiedzi na nasze pytania co do etapu, na jakim znajdują się prace w ministerstwie nad liberalizacją tych przepisów, MEN wyjaśniło, że Minister Edukacji podjęła decyzję o wprowadzeniu do ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737, z póżn. zm.) przepisu, zgodnie z którym organ prowadzący szkołę lub placówkę będzie mógł przedłużyć powierzenie stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi szkoły lub placówki, bez konieczności przeprowadzenia konkursu.

Przedłużenie powierzenia tego stanowiska będzie następowało w uzgodnieniu z kuratorem oświaty oraz po uprzednim zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki (o ile została powołana) i rady pedagogicznej i będzie możliwe tylko na jedną kadencję

– informuje biuro prasowe.

Prace nad zmianami wciąż trwają.

Tymczasem o zmianie przypominają samorządowcy. Śląski Związek Gmin i Powiatów (ŚZGiP) przyjął stanowisko w sprawie zmian w przepisach prawa oświatowego i postuluje przyjęcie zapowiadanych zmian.

Jak argumentują samorządowcy, przywrócenie możliwości przedłużenia kadencji dyrektora placówki oświatowej nie wyklucza przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów. Podzielają jednak argument wiceszefa resortu eduakcji i podkreślają, że okres pięcioletniej kadencji dyrektora pozwala zarówno organowi prowadzącemu, jak i organowi nadzoru pedagogicznego "ocenić w sposób obiektywny pracę dyrektora w każdym aspekcie pełnionej przez niego funkcji i w przypadkach, gdy spełniałby on wymogi formalne".