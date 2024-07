Na terenie uczelni powstają obiekty o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa i obronności państwa, a także unikatowe laboratoria badawcze i nowoczesna baza dydaktyczna. Łączna wartość realizowanych inwestycji przekracza 1 miliard 125 milionów złotych, a większość środków pochodzi z Ministerstwa Obrony Narodowej.

WAT się rozbudowuje

W ramach projektu powstanie m.in. Centrum Innowacji i Cyberbezpieczeństwa – to fundament rozwoju infrastruktury Wydziału Cybernetyki, otwierający nowe możliwości kształcenia podchorążych i żołnierzy zawodowych w zakresie cyberbezpieczeństwa, kryptografii, IT i sztucznej inteligencji. Inwestycja o wartości ponad 207 mln zł zostanie oddana do użytku w 2024 roku.

Dodatkowo ma też zostać utworzony mikropoligon WAT – laboratorium badawczo-rozwojowe i dydaktyczne infrastruktury i inżynierii wojskowej, budowane na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji. Inwestycja pierwotnie planowana na 2025 rok, dzięki przyspieszeniu prac, zostanie oddana do użytku już w IV kwartale 2024 roku.

Nowoczesne pole walki to takżeCentrum Robotów Mobilnych – rozbudowany budynek nr 54 Wydziału Inżynierii Mechanicznej, służący kształceniu studentów w zakresie robotyki mobilnej. Inwestycja zrealizowana przy współpracy z firmą PBO Śląsk Sp. z o.o.

Nowoczesna baza dydaktyczna i zakwaterowanie

W ramach projektu powstanie także modułowy budynek dydaktyczny nr 2 – wzorcowy przykład wdrażania nowoczesnej technologii modułowej w WAT. Budynek o powierzchni 4 200 m2 powstał w rekordowym tempie 6 miesięcy i jest gotowy do użytkowania od nowego roku akademickiego. Dla studentów z pewnością pryda się także Akademik Wojskowy nr 7 – nowoczesne miejsce zakwaterowania dla ok. 750 studentów WAT. Budynek o łącznej powierzchni użytkowej 16 000 m2 został zbudowany w technologii modułowej w zaledwie 3 tygodnie i będzie gotowy na przyjęcie studentów od nowego roku akademickiego.

Nowoczesne technologie i zarządzanie projektami

WAT stawia na nowoczesne technologie i efektywne zarządzanie projektami, co pozwala na skrócenie czasu budowy nawet najbardziej skomplikowanych obiektów. Kluczem do sukcesu jest m.in. utworzenie trzech nowych sekcji realizacyjnych w Dziale Inwestycji Budowlanych, odpowiedzialnych za każdy etap inwestycji.

Inwestycje te są dofinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej, a ich łączna wartość wynosi 1 miliard 511,2 mln zł. To kontynuacja rozbudowy campusu WAT.

-W ostatnich latach w Wojskowej Akademii Technicznej zostały zrealizowane i oddane do użytku ważne inwestycje dla rozwoju prac badawczych i działalności dydaktycznej uczelni takie jak: Budynek laboratoryjny dla zestawów rakietowych obrony powietrznej nowej generacji – oddany do użytku w 2021 r., Budynek Katedry Rozpoznania Obrazowego – 2022 r., Wojskowe Centrum Badawczo-Dydaktyczne Logistyki – 2022 r. i Radiowe Centrum Naukowo-Dydaktyczne – 2023 r. - mówi Ewa Jankiewicz, rzecznik prasowy Wojskowej Akademii Technicznej