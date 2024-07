Centralna Komisja Egzaminacyjna przypomniała, że we wtorek upływa termin złożenia informacji o woli przystąpienia do matury w terminie poprawkowym w sierpniu. Dotyczy to maturzystów, którzy nie zdali egzaminu w maju tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo pisemnej.

W poniedziałkowym komunikacie na platformie X (dawniej Twitter), CKE przypomniała, że 16 lipca (wtorek) upływa termin złożenia informacji o woli przystąpienia do tegorocznej matury w terminie poprawkowym. Maturzyści, którzy nie zaliczyli egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej lub ustnej, powinni złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu w sesji poprawkowej. Oświadczenie należy złożyć do dyrektora macierzystej szkoły lub dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, tam gdzie złożono deklarację.

Matura w terminie poprawkowym

W komunikacie CKE informuje, że harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym jest taki sam dla egzaminu w Formule 2023 oraz w Formule 2015. Dotyczy to absolwentów wszystkich typów szkół, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej.

Daty egzaminów w sierpniu

Część pisemna egzaminu odbędzie się 20 sierpnia o godzinie 9:00, a część ustna (obejmująca język polski, języki mniejszości narodowych i języki obce nowożytne) – 21 sierpnia.

Miejsce egzaminu i terminy ogłoszenia wyników

Informacja o miejscu egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 9 sierpnia. Wyniki egzaminu maturalnego oraz świadectwa, aneksy i informacje o wynikach zostaną ogłoszone 10 września, a szkoły otrzymają je do 10 września.