Od 13 lipca 2024 roku, szkoły będą mogły wydawać uczniom legitymacje szkolne wyłącznie w formie plastikowej karty, znaną dotąd jako e-legitymacja. Wszystkie legitymacje wydane do 12 lipca w formie papierowej zachowują ważność do momentu zakończenia nauki przez ucznia w danej szkole.

Nowo wydawane legitymacje przedszkolne dla dzieci z niepełnosprawnością oraz legitymacje służbowe nauczycieli również będą musiały mieć formę plastikowej karty od 13 lipca. Przedszkolne legitymacje wydane do 12 lipca w formie papierowej zachowają ważność do czasu ukończenia edukacji przez dziecko w danym przedszkolu, a papierowe legitymacje służbowe nauczycieli obowiązywać będą do końca okresu, na który zostały wydane.

Ta zmiana wynika z nowelizacji ustawy o dokumentach publicznych oraz rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji, które określają minimalne zabezpieczenia dokumentów publicznych przed fałszerstwem. Wzory plastikowych legitymacji szkolnych, przedszkolnych i nauczycielskich zostały precyzyjnie określone w rozporządzeniu ministra edukacji dotyczącym świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Plastikowe legitymacje mają wymiary karty kredytowej (53,98 mm na 85,60 mm) i mogą zawierać elektroniczną warstwę bezstykową.

Nowe legitymacje szkolne

Plastikowe legitymacje szkolne mają różowy kolor. Na awersie karty znajduje się miejsce na zdjęcie ucznia (po lewej stronie), jego imię lub imiona, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, nazwę i adres szkoły, nazwisko dyrektora szkoły oraz datę wydania dokumentu. W lewym dolnym rogu umieszczony jest numer dokumentu, a po prawej stronie znajduje się symbol mikroskopu. W tle widoczny jest rysunek przedstawiający globus, mikroskop i kolbę stożkową. Taki sam awers mają legitymacje dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, policealnych i szkół dla dorosłych.

Tańsza komunikacja miejska

Na rewersie legitymacji szkolnej znajduje się informacja o uprawnieniu posiadacza legitymacji do ulg w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego. Poniżej umieszczone są osiem miejsc na naklejki holograficzne. W tle widoczny jest rysunek przedstawiający mikroskop. Ważność legitymacji dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych jest potwierdzana naklejką holograficzną co roku do 30 września, a dla uczniów szkół policealnych i słuchaczy szkół dla dorosłych dwa razy w roku: do 1 marca i do 30 września.

Wprowadzenie możliwości wydawania legitymacji szkolnych w formie plastikowej karty nastąpiło w 2018 roku. Do tej pory funkcjonowały one obok tradycyjnych “papierowych” legitymacji. Organy prowadzące miały możliwość wyboru formy wydania dokumentu uczniowi. Zmiany wprowadzone przez ubiegłoroczne rozporządzenie ministra edukacji oznaczają, że od 13 lipca wszystkie nowo wydawane legitymacje szkolne muszą mieć formę plastikowej karty. Jednocześnie wszystkie legitymacje “papierowe”, wydane uczniom do 12 lipca, zachowują ważność do momentu zakończenia nauki przez ucznia w danej szkole. To oznacza, że wszyscy uczniowie, którzy 1 września rozpoczną naukę w klasach I szkół podstawowych i ponadpodstawowych, otrzymają plastikowe legitymacje.

Również mLegitymacje pozostają w mocy. Legitymacja mobilna to aplikacja w smartfonie, potwierdzająca posiadanie przez ucznia legitymacji szkolnej.