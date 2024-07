Od poniedziałku rodzice, którzy mają dzieci w wieku szkolnym, mogą już składać wnioski w tegorocznej edycji programu „Dobry start”.

W jego ramach mogą otrzymać wynoszące 300 zł świadczenie na pokrycie kosztów związanych z zakupem wyprawki na zaczynający się 2 września br. rok szkolny 2024/2025. Zasady jego uzyskania w porównaniu z po- przednimi latami się nie zmieniły. Tak jak do tej pory świadczenie jest niezależne od kryterium dochodowego i przysługuje na każde uczące się dziecko.

Przyjmowaniem wniosków i ustalaniem prawa do 300+ zajmuje się ZUS. Można je składać tylko drogą elektroniczną, a wypłata pieniędzy następuje na konto podane we wniosku. I chociaż rodzice mają aż pięć miesięcy na ubieganie się o to świadczenie – wnioski można bowiem składać do 30 listopada – to jeśli zależy im na szybszym uzyskaniu pieniędzy, nie powinni z tym zwlekać. Co istotne, świadczenie z programu „Dobry start” przysługuje zarówno obywatelom Polski jak i cudzoziemcom, w tym uchodźcom z Ukrainy, którzy mają prawo do legalnego pobytu na podstawie tzw. specustawy ukraińskiej.

Opracowała Michalina Topolewska