Zmian w systemie edukacji ciąg dalszy. Resort pod kierownictwem Barbary Nowackiej planuje wprowadzić przedmiot dedykowany edukacji obywatelskiej w miejsce historii i teraźniejszości. W związku z tym, wielu nauczycieli HiT może stracić pracę. Zagrożonych jest blisko 10 tys. osób.

HiT zniknie już od września 2024 r.

Projekt rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania zakłada odstąpienie od realizacji w liceum ogólnokształcącym, technikum i branżowej szkole I stopnia ((oraz LO dla dorosłych prowadzącym zajęcia w formie stacjonarnej i w formie zaocznej) przedmiotu historia i teraźniejszość od roku szkolnego 2024/2025 i wprowadzenie w jego miejsce nowego przedmiotu dedykowanego edukacji obywatelskiej, który będzie realizowany od roku szkolnego 2025/2026, nie wcześniej niż od klasy II.



W związku z likwidacją HiT, a także zmniejszoną liczebnością rocznika młodzieży, który rozpocznie naukę w szkołach średnich w roku szkolnym 2024/2025, część nauczycieli będzie musiała się liczyć ze zwolnieniami.

10 tys. nauczycieli zagrożonych

Zmiana spowodowana likwidacją przedmiotu HiT może dotknąć blisko 10 tys. nauczycieli. MEN w dokumencie OSR (Ocena Skutków Regulacji) podaje liczbę 4615 nauczycieli LO, 3155 z technikum i 1786 ze szkół branżowych I stopnia. Do tego trzeba doliczyć belfrów ze szkół dla dorosłych.



MEN ma tego pełną świadomość, choć nie podaje ich skali. W dokumencie Ocena Skutków Regulacji wskazuje tylko, że ta zmiana dotyczyć będzie około 4 615 nauczycieli LO, 3 155 nauczycieli techników i 1 786 nauczycieli uczący w szkołach branżowych 1 stopnia. W sumie ponad 9556 nauczycieli, a licząc z nauczycielami, którzy uczą w szkołach dla dorosłych prawie 10 000 osób. Jak podaje portalsamorzadowy.pl, zmiana będzie skutkowała:



– wygaszaniem umów nauczycieli zatrudnionych na czas określony bez możliwości kontynuacji zatrudnienia;



– rozwiązaniem stosunku pracy z nauczycielami zatrudnionymi na podstawie umów na czas nieokreślony i konieczności wypłaty odprawy (3-miesięcznej albo 6-miesięcznej – dla nauczyciela mianowanego) lub przebywania nauczycieli przez 6 miesięcy w stanie nieczynnym;



– ograniczeniem zatrudnienia nauczycieli do wymiaru nie niższego niż ½ obowiązkowego wymiaru zatrudnienia;



– uzupełnianiem zatrudnienia w innej szkole do wymiaru nie wyższego niż ½ obowiązkowego wymiaru zatrudnienia.



HiT Czarnka kitem?

Przedmiot "Historia i Teraźniejszość" został wprowadzony do polskich szkół przez resort edukacji jako część reformy programowej. Celem tego przedmiotu było w teorii połączenie nauki o historii z analizą współczesnych wydarzeń, aby uczniowie mogli lepiej zrozumieć, jak przeszłość wpływa na teraźniejszość i przyszłość. Został wprowadzony w roku szkolnym 2022/2023, kiedy ministrem edukacji był Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości. HiT został zaimplementowany w szkołach podstawowych i średnich, stanowiąc uzupełnienie dla tradycyjnych lekcji historii.