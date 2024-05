- Zadania z testu historycznoliterackiego odnosiły się do najważniejszych treści z lektur, dodatkowo część z nich wsparta była dwoma tekstami kultury, więc wystarczyło uważne przeczytanie, by odpowiedzieć na pytanie. Jeżeli tylko uczeń przygotowywał się do matury, pytania były dla niego jasne i zrozumiałe – mówi polonistka.