Ferie zimowe 2024 zbliżają się wielkimi krokami. Rodzice mogą ubiegać się o dofinansowanie do zimowego wypoczynku swoich pociech. Pieniądze przeznaczone są dla rodziców dzieci w wieku od 4 do 16 lat. Komu przysługuje dopłata do ferii zimowych 2024? Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać pieniądze?