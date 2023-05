Za maturzystami kolejny egzamin. Dziś młodzież zmierzyła się z językiem polskim na poziomie rozszerzonym. Jak wyglądały arkusze egzaminacyjne? Możesz to sprawdzić w niniejszym tekście.

Matura 2023 z języka polskiego na poziomie rozszerzonym to egzamin, który trwa 210 minut, a dla zdających oznacza nie tylko pytania zamknięte, ale też wypracowanie.

Podobnie jak pisane w tym tygodniu chemia i geografia, także język polski jest przedmiotem dodatkowym. Oznacza to, że nie wszyscy maturzyści przystąpili do dzisiejszego egzaminu. Chęć zdawania polskiego na poziomie rozszerzonym zadeklarowało ok. 56,3 tys. osób. Część z tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia wybrała inne przedmioty.

Przypominamy, że obowiązkowo maturzyści muszą przystąpić tylko do jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego. Chętni mogą maksymalnie przystąpić do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Matura 2023: Języka polski na poziomie rozszerzonym

Jak zapowiadał dr Marcin Smolik - szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dzisiejszy egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym wymaga od maturzystów wiedzy z zakresu historii literatury i umiejętności znalezienia powiązań oraz aluzji literackich. Maturzyści powinni także umieć interpretować czytane przez siebie tekstu literackie. Co to oznacza w praktyce? Już wiemy, bowiem chwilę po godzinie 14.00 CKE opublikowała arkusze egzaminacyjne.

Arkusze egzaminacyjne z języka polskiego na poziomie rozszerzonym

Arkusze egzaminacyjne z języka polskiego na poziomie rozszerzonym w formule 2023:

Matura 2023: język polski na poziomie rozszerzonym, formuła 2023, arkusze egzaminacyjne CKE pobierz plik

2. Arkusze egzaminacyjne z języka polskiego na poziomie rozszerzonym w formule 2015: