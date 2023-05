Dzisiejsza matura z chemii dobiegła końca. Przypominamy, że był to egzamin na poziomie rozszerzonym i trwał 180 minut. Zdawało go 55 tys. uczniów. Z egzaminu można było uzyskać 60 punktów. Jak wyglądały arkusze egzaminacyjne CKE? Znajdziecie je w niniejszym artykule.

Matura 2023: Chemia na poziomie rozszerzonym

Chemia to egzamin dodatkowy i pozbawiony progu punktowego, przez co nie można jej nie zdać. Zdający chemię przygotowywali się do egzaminu, z którego otrzymanie wysokiego wyniku pomaga dostać się na wymarzone studia, m.in. medycynę, dlatego z pewnością wielu maturzystów jeszcze raz chętnie prześledzi zadania, by na spokojnie móc się zastanowić, czy udzielili właściwych odpowiedzi. Arkusze egzaminacyjne znajdują się poniżej w tym artykule.

Arkusze egzaminacyjne z chemii

Poniżej możecie sprawdzić, jak wyglądają arkusze egzaminacyjne z chemii w formule 2015 i 2023.

Chemia na poziomie rozszerzonym - formuła 2015

Chemia na poziomie rozszerzonym - formuła 2023

Przypominamy też, że dzisiejszy egzamin z chemii nie był ostatnim, jaki będą zdawać tegoroczni maturzyści.

Kolejne egzaminy z chemii na maturze 2023: