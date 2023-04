Co będzie na maturze 2023 – to obecnie jedno z najpopularniejszych zapytań stawianych nie tylko w internecie. Już 4 maja absolwenci liceów i techników staną w szranki z kolejną edycją egzaminu dojrzałości. Jednym z pierwszych egzaminów będzie matematyka na poziomie podstawowym. Co będzie na maturze z królowej nauk? Jakich zadań i jakich tematów powinni spodziewać się uczniowie?