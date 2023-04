Nauczyciel złożył wniosek o wcześniejszą emeryturę. Jednak nadal pracuje w szkole . Zamierza on wziąć urlop dla poratowania zdrowia. Czy może on z niego skorzystać?

Karta nauczyciela (dalej: KN) nie rozstrzyga wprost uprawnienia do urlopu dla poratowania zdrowia pracującego emeryta lub nauczyciela, który dopiero złożył wniosek o emeryturę, co oznacza, że formalnie jeszcze na niej nie jest. Niemniej jednak zgodnie z art. 73 ust. 2 KN nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne. Z regulacji tej wynika, że przydzielenie przez dyrektora urlopu dla poratowania jest możliwe do pewnego momentu kariery zawodowej nauczyciela, tj. tylko do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne. Tu wskazać należy, że w myśl art. 88 ust. 1 KN nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, a nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich – dwudziestopięcioletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym, mogą po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy przejść na emeryturę.