ZUS odmówił mi prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, bo jego zdaniem nie spełniłem warunków ubezpieczenia. Teraz, po dwóch latach, chcę wystąpić z ponownym wnioskiem. Mam dodatkowe dowody, które pozwolą mi na udowodnienie, że miałem prawo do renty już wówczas. Czy mogę domagać się weryfikacji tamtej decyzji, bo moim zdaniem ZUS popełnił błąd i nie dopełnił swoich obowiązków – nie poinformował mnie o warunkach i dowodach wymaganych do uzyskania świadczenia? Czy otrzymam wyrównanie?