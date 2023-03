NIE Od kilku lat kończy się na deklaracjach, że takie zmiany się pojawią. Nie sądzę więc, aby udało się to zrobić teraz. Tym bardziej że możliwość jakichkolwiek ruchów służbowo-kadrowych na przyszły rok szkolny kończy się 31 maja 2023 r. Nowe regulacje mogłyby więc zostać wprowadzone dopiero od września 2024 r. Jeśli resort chciałby wrócić do tego, co było przed 2008 r., wystarczy przywrócić poprzednie przepisy. Wtedy nauczyciele z 30-letnim stażem i 20 latami pracy przy tablicy mogliby odchodzić na wcześniejsze emerytury. Uchylony art. 88 Karty nauczyciela dawał im taki przywilej.