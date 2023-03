Dotychczasowe wartości są określane w skali od 1 do 4 – czym wyższy współczynnik, tym lepszy przelicznik przy obliczaniu dotacji na kształcenie studentów i badania naukowe. Resort edukacji proponuje ich spłaszczenie do wartości od 1 do 2,5 (pisaliśmy o tym w artykule: „Szykują się zmiany w kosztochłonności” DGP nr 23/2023).