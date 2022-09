Pozwoli to na podwyższenie płac zaledwie o 4,4 proc. – To zdecydowanie za mało. Domagamy się 20-proc. podwyżki jeszcze w tym roku – komentuje Janusz Szczerba, prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego.

– W momencie ustalania minimalnego wynagrodzenia profesora jego relacja do minimalnej krajowej wynosiła 3 do 1. Obecnie 2,1 do 1. Chcielibyśmy przywrócenia pierwotnych proporcji – mówi prof. Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Oznacza to, że skoro minimalna krajowa za pracę w 2023 r. wzrośnie od stycznia do 3490 zł, a od lipca do 3,6 tys. zł miesięcznie, to wynagrodzenie minimalne profesora powinno wynieść od stycznia 10 470 zł, a od lipca 10 800 zł.