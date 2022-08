Do tej ustawy resort edukacji musiał przygotować kilka projektów aktów wykonawczych, które były omawiane jeszcze przed jej uchwaleniem. Taki system procedowania bardzo ostro krytykowały związki zawodowe. - Dochodziło do takich absurdów, że Senat wprowadził poprawkę podwyższającą o 20 proc. wynagrodzenia dla wszystkich stopni awansu zawodowego, a resort edukacji konsultował projekt rozporządzenia płacowego, który nauczycielom początkującym podwyższał pensję zasadniczą o kilka procent - mówi Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Tego typu nowelizacje powinny być uchwalone ze wszystkimi rozporządzeniami jeszcze przed zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych, czyli co najmniej w marcu 2022 r. - dodaje.