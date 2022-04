Reklama

"W związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 679), uprzejmie informuję, że podczas egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych od maja 2022 r. do sierpnia 2022 r. nie będą obowiązywały – wzorem lat 2020–2021 – odrębne wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów" - poinformował dyrektor CKE.



Podał, że podczas egzaminów obowiązują "Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego", opracowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny w zakresie, w jakim odnoszą się one do sytuacji egzaminacyjnej.

W wytycznych tych wskazano m.in., że do szkoły uczęszczać mogą tylko uczniowie bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. Dotyczy to także pracowników szkół – do pracy mogą przechodzić tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. Rekomenduje się także ograniczenie przebywania w szkole osób z zewnątrz. Rekomenduje się zapewnienie takiej organizacji pracy i jej koordynacji, która uniemożliwi nadmierne grupowanie się osób (szczególnie uczniów).

Jedynie ogólne zasady higieny

W placówce obowiązują ogólne zasady higieny: mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikacie dotykania oczu, nosa i ust, a także niedzielenie się zaczętym jedzeniem.

Zaleca się regularne czyszczenie - z użyciem wody z detergentem lub środków dezynfekujących - infrastruktury szkoły, sprzętu, przyborów i materiałów wykorzystywanych podczas zajęć. Zaleca się też wietrzenie sal i części wspólnych - co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy.

W wytycznych wskazano też, że jeśli u ucznia zaobserwowane zostaną objawy mogące wskazać na infekcję bądź chorobę zakaźną, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu i niezwłocznie powiadomić rodziców/ opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły. W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy, objawów choroby zakaźnej, dyrektor szkoły ma odsunąć go od wykonywanych czynności. Jeżeli jest taka konieczność - wezwać pomoc medyczną.