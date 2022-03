Obywatele Polski lub Ukrainy, którzy 24 lutego 2022 r. byli studentami uczelni na terytorium drugiego z wymienionych państw, będą mogli kontynuować naukę w Polsce. Jeśli nie dysponują dokumentami poświadczającymi okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe, będą składać oświadczenia co do roku/poziomu kształcenia. Weryfikację osiągniętych efektów uczenia się przeprowadzą uczelnie, w których zainteresowani będą się ubiegać się o przyjęcie na studia. Zasady takiego sprawdzenia ustalą same szkoły wyższe (w przypadku stwierdzenia np. różnic w programie będą mogły zobowiązać studenta do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych). W razie braku dyplomu (dokumentu) wykształcenie może być potwierdzone na podstawie postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie.