– Doszło do tego na podstawie porozumienia, a więc bez podstawy prawnej wynikającej z ustawy – podkreślił Marcin Wiącek, RPO, w piśmie do prezesa UODO. Wskazał, że żaden akt prawny nie upoważnia ministra edukacji do dostępu do takich danych (pisaliśmy o tym: „Minister Czarnek tłumaczy się, jak zebrał dane o zaszczepionych” DGP nr 33/2022), mogło zatem dojść do naruszenia m.in. konstytucyjnej zasady legalizmu, zgodnie z którą organy władzy działają na podstawie i w granicach prawa. RPO poprosił o wyjaśnienie ministra Przemysława Czarnka.