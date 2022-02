Nadanie nowych nazw zaplanowane jest na trzy tury. Od 1 marca 2022 r. nowe miana uzyskają państwowe wyższe szkoły w Białej Podlaskiej, Pile, Łomży, Elblągu, Koninie, Tarnowie, od września – we Włocławku, a od października – w Wałbrzychu i Skierniewicach. Te szkoły same zwróciły się o tę zmianę do ministra nauki. – Nowe nazwy wyróżnią je spośród innych uczelni zawodowych i zapewnią większą rozpoznawalność oraz renomę w lokalnych społecznościach, co przełoży się na pozytywny ich odbiór w otoczeniu społeczno-gospodarczym – uważa Ministerstwo Edukacji i Nauki.