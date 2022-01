W tym tygodniu Senat będzie pracował nad ustawą budżetową na 2022 r. Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego (RSWiN ZNP) zwróciła się do senatorów z wnioskiem o wprowadzenie do niej poprawki, która zwiększy finansowanie tego sektora na tyle, aby zostały spełnione zobowiązania władz podjęte w 2018 r. Podwyżki w wysokości 10 proc. rocznie obiecano na lata 2019–2021, tymczasem zrealizowano 7 proc. w 2019 r. i 6 proc. w 2020 r. Dlatego związkowcy oczekują 17 proc. wzrostu wynagrodzeń w 2022 r. dla wszystkich pracowników szkolnictwa wyższego i nauki. Domagają się także podwyżki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora do wysokości trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę (9030 zł w 2022 r.). Stanowi ono bowiem podstawę do wyliczenia płac dla pozostałych nauczycieli akademickich.