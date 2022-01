Do 17 grudnia 2021 r. Polska miała czas na implementację unijnej dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.Urz. L 305/17 z 26 listopada 2019 r.). Do tej pory nie została ona jednak wdrożona, a prace nad tzw. ustawą o ochronie sygnalistów wciąż trwają. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt i na razie analizuje przesłane do niego uwagi.