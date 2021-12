Zmiany wykazu w czasie trwania okresu ewaluacyjnego to niemalże standard. To samo działo się przy poprzednich kategoryzacjach jednostek. Pojawiały się wtedy głosy, żeby wykaz aktualizować raz na cztery lata, na początku okresu oceny. Zapewnia to stabilność reguł, bo wszyscy wiemy, na czym stoimy. Jednakże jest to krzywdzące dla czasopism, które podwyższyły swój poziom (np. weszły do międzynarodowych baz danych albo poprawiły wskaźniki). Rozwiązania, które zadowoliłoby wszystkich, pewnie nie ma. To, które mamy, pozwala uwzględnić zmiany , jakie zaszły w ostatnich latach, np. dowartościować polskie czasopisma, które weszły do baz WoS lub SCOPUS. Oczywiście każda taka zmiana podnosi ciśnienie ludziom odpowiedzialnym za ewaluację na uczelniach, ale to nie tyle skutek wykazu, co tego, że od wyników ewaluacji zależy przetrwanie uczelni.

Żaden wykaz nie jest doskonały. Ten też nie. Przyczyny tego stanu rzeczy są złożone. Po części zawinił czynnik ludzki: ktoś coś przeoczył albo źle wkleił w tabelkę. Tytułem przykładu: jedno z zagranicznych czasopism prawniczych pomimo dwóch zmian wykazu wciąż jest klasyfikowane w naukach socjologicznych i pedagogice. Inne z nauk społecznych trafiło do inżynierii biomedycznej. W rezultacie czasopismo to ma 20 pkt zamiast 100 pkt. I nikt tego nie zauważył. Nie ma nawet procedury pozwalającej na zgłaszanie takich oczywistych pomyłek. Po części można mieć wątpliwości co do zasad przyznawania punktów. Częściowo przerachowanie następuje mechanicznie: rozporządzenie wskazuje, jak liczyć punktację. To samo rozporządzenie daje także możliwość dodania punktów czasopismom ze względu na ich szczególne znaczenie. I to do tej „eksperckiej” części są zastrzeżenia, pojawiające się zresztą od początku istnienia wykazu. Tę wątpliwość rozwieje udostępnienie ocen poszczególnych czasopism. Taka ocena jest przecież informacją publiczną. W ogóle od pierwszej parametryzacji jednym z poważniejszych problemów, jakie mamy z kategoryzacją uczelni , jest jawność. Anglicy publikują szczegółowe wyniki swojej ewaluacji eksperckiej online. Mogę ściągnąć komplet danych i zobaczyć, które osiągnięcia zyskały uznanie ekspertów, a które uznano za słabe. Wystarczy wejść na odpowiednią stronę www. My mamy zaawansowane systemy rejestracji i analizy osiągnięć uczelni, ale tylko część tych danych jest otwarta. To na pewno trzeba zmienić.

Odpowiedź na to pytanie wymagałaby bardzo szczegółowej analizy zmian. W internecie pojawiły się rozmaite wyliczenia pokazujące, że premię punktową uzyskiwało się za przynależność do określonej dyscypliny lub określone słowa kluczowe w nazwie. Rzeczywistość jest znacznie bardziej skomplikowana - trochę czasopism weszło na SCOPUS albo Emerging Sources Citation Index, i częściowo są to czasopisma związane z macierzystą uczelnią ministra. Punkty dostały za to, że weszły do bazy, a nie za to, że minister je szczególnie lubi. Punkty zwiększono także czasopismom ideologicznie odległym od światopoglądu ministra. Czy przy przydzielaniu punktów zastosowano dodatkowo inne, niemerytoryczne kryteria lub przydzielano je wbrew rozporządzeniu, będzie można stwierdzić po analizie kompletu danych. Niektóre awanse naprawdę zaskakują, niska punktacja niektórych czasopism też. Może to być efektem wejścia do międzynarodowych baz danych (najnowsze zmiany zobaczymy w nich dopiero po aktualizacji) lub oceny eksperckiej. Pamiętajmy, że ministerstwo wzywało redakcje do składania wniosków o przeliczenie punktów i pewnie wszystkie to zrobiły. Dotyczy to także tych, z którymi jestem związany. Niezależnie od wszystkiego - zaniechanie takiego kroku byłoby dość samobójcze.