To jednak niejedyny bat na dyrektorów szkół i przedszkoli. Jeśli ci nie będą wywiązywać się ze swoich obowiązków i nałożonych przez kuratorium zaleceń, mogą się liczyć nawet z usunięciem z urzędu. Obecnie do takiej zmiany potrzebna jest zgoda samorządu. - Jeśli kandydat na dyrektora nie będzie się podobał kuratorowi, ten znajdzie rozwiązanie i sposób, aby pod byle pretekstem pozbyć się takiej osoby. To nic innego, jak zamach na autonomię samorządów i zarządzanych przez nie placówek. Trudno mówić o współpracy, jeśli na czele szkoły stoi dyrektor, który nie liczy się z opinią samorządu i budżetem - podkreśla Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich.