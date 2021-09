W szkołach doktorskich właśnie trwa ocena śródokresowa. To nowy mechanizm sprawdzania postępu prac badawczych doktorantów. Jest przeprowadzana w połowie nauki (zazwyczaj po dwóch latach). Chodzi o to, aby oddzielić ziarna od plew – odsiać tych naukowców, którzy przez połowę czasu na kształcenie nie zrealizowali postawionych celów.

Ocena śródokresowa może się zakończyć wynikiem pozytywnym – wtedy stypendium młodego naukowca wzrośnie z 2,3 tys. zł do 3,6 tys. zł miesięcznie i będzie on mógł kontynuować naukę, albo negatywnym – wówczas doktorant zostanie skreślony z listy uczestników szkoły doktorskiej. Sprawdziliśmy, jak ona przebiega.

Komisje oceniające prace doktorantów wezmą pod lupę zwłaszcza to, czy zrealizowali plan badawczy. Jego wykonanie w ciągu ostatnich lat mogło być jednak trudne z uwagi na pandemię i wprowadzone ograniczenia – w dostępie do laboratoriów, bibliotek czy konferencji naukowych. Uczelnie uspokajają, że uwzględnią ten fakt.

Przedstawiciele szkół uważają, że nie można tego uznać za ulgowe traktowanie. – Wzięliśmy pod uwagę to, że na realizację indywidualnego planu badawczego mogła wpłynąć pandemia. Nie nazwałbym tego jednak taryfą ulgową. Raczej chodziło o sytuacje, kiedy dany punkt indywidualnego planu badawczego nie mógł zostać zrealizowany z uwagi na to, że faktycznie uniemożliwiły jego wykonanie ograniczenia covidowe, np. wyjazd na zagraniczny staż naukowy, albo że nie można było przeprowadzić badań przez zamknięte laboratorium i ograniczony dostęp do infrastruktury badawczej, a nie dało się ich wykonać w domu – wyjaśnia prof. Dariusz Walencik, dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego.

Doktoranci mogli też wytłumaczyć się wcześniej. – Uczestnicy szkoły doktorskiej mogli aneksować swoje indywidualne plany badawcze – i część osób z tej możliwości skorzystała. Co więcej, kryteria oceny śródokresowej nie są tak sztywne, żeby trzeba było je „naginać” z powodu utrudnień w prowadzeniu badań. Jako że doktoranci i doktorantki nie zgłaszali potrzeby zmiany tych reguł, nie było powodu, żeby traktować ich ulgowo. Ani samorząd doktorantów, ani żaden doktorant indywidualnie nie wnioskował o tego rodzaju ulgi – wyjaśnia Jacek Szymik-Kozaczko z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dodaje, że najprawdopodobniej ci, którzy z różnych względów, w tym pandemicznych, nie podołali obowiązkom, otrzymali urlopy zdrowotne. – Parę osób zrezygnowało również z kształcenia (w niektórych przypadkach wiemy o tym, w innych zakładamy, że tak jest ‒ do tej decyzji przyczyniła się właśnie pandemia). Każdy taki przypadek był przez nas analizowany i każdej z tych osób proponowaliśmy przerwanie kształcenia na rok, nie wszyscy jednak z tej możliwości skorzystali – wyjaśnia.

Ogólnie uczelnie dobrze oceniają nowy mechanizm, jakim jest ocena śródokresowa. Mają do niego jednak kilka uwag. – Wymaga on dopracowania. To nowe rozwiązanie i na razie wszyscy się go uczymy. Każda uczelnia stosuje własne kryteria oceny, tymczasem może powinien zostać opracowany jeden standardowy kwestionariusz, co z pewnością ułatwiłoby pracę komisjom, które ją przeprowadzają – mówi prof. Walencik.