Zwracają się do nas uczestnicy studiów doktoranckich, którzy podkreślają konieczność przedłużenia terminu zakończenia przewodów doktorskich, jak również przedłużenia terminu wygaszenia studiów doktoranckich. Z obowiązujących przepisów wynika bowiem, że przewody doktorskie niezakończone do 31 grudnia 2022 r. odpowiednio umarza się albo zamyka. Między innymi te aspekty poruszone zostały przez Krajową Reprezentację Doktorantów (KRD) w piśmie przesłanym do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zaproponowaliśmy m.in. przedłużenie wskazanego terminu do końca 2023 r.