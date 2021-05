Wiadomość spadła na nich jak grom z jasnego nieba. Bo – po pierwsze – wcześniej nie było żadnych sygnałów, że pracują źle i powinni coś zmienić. Żadnych merytorycznych zarzutów. Po drugie, bo na rok 2021 dostali większy budżet niż na poprzedni, więc wydawało się, że raczej będzie lepiej niż gorzej. I po trzecie, bo zaledwie kilka tygodni wcześniej zakończyli ważny projekt finansowany z budżetu obywatelskiego, co uznali za swój sukces – w czasach pandemii jego realizacja nie należała do najłatwiejszych. Wydawało się nawet, że mogą nie dać rady, ale sprężyli się i w trzy miesiące przy pomocy 13 tabletów i 13 robotów o wdzięcznej nazwie Photon nauczyli 540 uczniów i nauczycieli podstaw programowania. – W tej sytuacji informacja, że zostaniemy zlikwidowani, była dla nas szokiem – przyznaje Małgorzata Ropęga, kierowniczka filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Pabianicach.

Nie byli jedyni. Z informacji , które na początku stycznia napłynęły z łódzkiego urzędu marszałkowskiego, wynikało bowiem, że ze wszystkich bibliotek pedagogicznych w województwie łódzkim przetrwają tylko cztery główne: w Łodzi, Sieradzu, Piotrkowie Trybunalskim i Skierniewicach. Co oznaczało, że zniknie ich 18 filii. Czyli wszystkie.

Zrobił się szum.

W obronie wypożyczalni pierwsi stanęli czytelnicy. W petycji, którą można było podpisać w internecie, podkreślili, że „edukacja całego społeczeństwa jest rzeczą najwyższej wagi”, więc „ten, kto chce zaszkodzić sieci bibliotek pedagogicznych województwa łódzkiego, szkodzi (…) ludziom i dyskryminuje mieszkańców powiatów”. I że likwidacja bibliotek „pozbawia nauczycieli i szkoły wsparcia zagwarantowanego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej”, a mieszkańców małych miejscowości „dostępu do zasobów kultury i edukacji, możliwości korzystania z bezpłatnego wypożyczania książek, zajęć i wydarzeń organizowanych przez biblioteki”. A to nieuchronnie doprowadzi do tego, że „Łódzkie stanie się zaściankiem Polski, z którego mieszkańcy będą emigrować”. Petycję podpisało ponad 11 tys. osób.

Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego informację o planowanych zmianach w funkcjonowaniu filii bibliotek pedagogicznych przyjął z wielkim zaniepokojeniem i jeszcze większym zdumieniem, po czym zwrócił się do marszałka z prośbą o wycofanie się z tych planów, a Rada Miasta Pabianic podjęła uchwałę, w której zaapelowała do marszałka i Sejmiku Województwa Łódzkiego o „zaniechanie próby zniszczenia pabianickiej filii” i wyraziła „solidarność z mieszkańcami, którzy licznie wypowiedzieli się w mediach społecznościowych przeciwko zapowiedziom władz Sejmiku Województwa”.

Przez facebookowe profile przetoczył się huragan wpisów udowadniających wagę wypożyczalni pedagogicznych, a w szczególności filii, które „w odróżnieniu od bibliotek głównych mogą szybko i sprawnie modyfikować swoją ofertę dla czytelników”.

Potem zapadła cisza. Niepewność rosła w niej jak na drożdżach.

Kryterium odwiedzalności

– Nie rozumiem, o co tu chodzi – mówi Małgorzata Ropęga, patrząc na pismo z urzędu marszałkowskiego, z którego można wyczytać, że likwidacja filii wynika z potrzeby dostosowania oferty wypożyczalni do zmieniającej się metodyki kształcenia w szkołach. I że celem tej reorganizacji jest dostosowanie istniejącej sieci bibliotecznej do aktualnych potrzeb i wyzwań, z czego wynikałoby, że obecnie tych potrzeb i wyzwań nie realizują.

Może i nie. Może w świecie powszechnej cyfryzacji miejsca dla bibliotek nie ma. Może wystarczy zamawianie książek przez internet i odbieranie ich w książkomatach. Tym bardziej że, jak pokazują badania z ostatnich lat, z czytaniem w Polsce najlepiej nie jest. Może w tej sytuacji biblioteki nie są już potrzebne?

Faktem jest, że w ubiegłym roku pabianicka filia miała mniej czytelników, mniej osób brało też udział w organizowanych przez nią działaniach, ale przecież był to rok specyficzny. Nie tylko dla wypożyczalni. – Od połowy marca do 5 maja byliśmy zamknięci, nie pracowaliśmy, trudno więc oczekiwać, żeby było inaczej – mówi Małgorzata Ropęga.

Liczby są takie: zapisanych do biblioteki 545, wizyt w czytelni lub wypożyczalni 5928, wypożyczeń 24,5 tys., z czego 18,6 tys. na zewnątrz, reszta na miejscu, w czytelni. Mniej niż rok wcześniej, ale w sumie chyba nieźle jak na pogrążone w pandemii 60-tysięczne miasto.

Czy mniejsza liczba odwiedzających może być powodem likwidacji bibliotek? Zdaniem dra Tomasza Makowskiego, dyrektora Biblioteki Narodowej, jeśli wypożyczalnia traci odwiedzających, to należy się zastanowić, czy wszystko w niej dobrze funkcjonuje, ale niekoniecznie od razu zamykać, bo to kryterium jest jednym z tych, które trzeba brać pod uwagę, ale nie jest rozstrzygające. – Biblioteki fachowe przygotowane są dla specjalistycznego odbiorcy, który potrzebuje innego rodzaju kontaktu. Dotyczy to m.in. bibliotek pedagogicznych, które dla środowiska nauczycielskiego są przede wszystkim przestrzenią służącą do nieustannego podnoszenia kwalifikacji. I to jest ta największa potrzeba, którą mają zaspokajać i ich największe wyzwanie – tłumaczy. Jeśli więc nauczyciele uważają bibliotekę za niezbędną do swojego rozwoju, jeśli korzystają z organizowanych przez nią szkoleń, wypożyczają książki , to można uznać, że wypożyczalnia odnosi sukces. Nawet mimo niezachwycającej frekwencji.

Marek Ćwiek, prezes Okręgu Łódzkiego ZNP, podkreśla, że biblioteki pedagogiczne od lat wspierają nauczycieli, organizując seminaria, szkolenia, konferencje i prowadząc zajęcia dydaktyczne dla uczniów. Wspomagają też działalność bibliotek szkolnych, są miejscem wydarzeń kulturalnych, promują innowacyjne działania edukacyjne i programy autorskie.

W tym roku pabianicka filia spotkała się z nauczycielami powiatu dwa razy. W lutym na platformie Teams. Tematem był „Wpływ stresu na zdolności poznawcze uczniów”. Rozmawiali o tym, jak obecna sytuacja może wpłynąć na możliwości uczenia się dzieci i dzielili wiedzą na temat procesów neurobiologicznych i wykorzystania tych mechanizmów do podniesienia efektywności nauczania. Miesiąc później wypożyczalnia zorganizowała webinar „Kiedy dziecko boli dusza… O depresji słów kilka”. Do tego były zajęcia dla uczniów.

– Dostosowujemy je do polityki MEN. Tematyka jest szeroka: od patriotycznej przez ekologiczno-przyrodniczą, e-kodowanie i programowanie, technologie informatyczno-komunikacyjne, po zasady zachowania dla małych dzieci i zajęcia promujące zdrowe odżywianie – mówi Małgorzata Ropęga. I dodaje, by nie zapominać o studentach, którzy korzystają z pomocy na każdym etapie nauki – od prac zaliczeniowych po magisterskie.

Technologia

Z urzędowego pisma wynikało, że marszałek planuje „wprowadzenie nowoczesnych technologii, które zwiększą dostępność do księgozbiorów i znacznie podniosą jakość usług”. Wymieniono przy tym lekcje online dla szkół i przedszkoli, książki na telefon czy dowożenie książek do szkół. No i książkomaty.

– Książkomaty to dobry pomysł, zwłaszcza w czasach pandemii, ale nie zamiast bibliotek, tylko jako ich uzupełnienie – mówi Tadeusz Makowski. Dyrektor Biblioteki Narodowej podkreśla, że bibliotekarze nie dyskutują z rozwojem technologicznym i wbrew z gruntu niesprawiedliwej opinii, że biblioteki to tylko przykurzone półki z książki, są zawsze w awangardzie technologicznych zmian. – Biblioteki zawsze były tworzone jako nowoczesne instytucje i nieważne, czy mówimy o starożytności, XV, XVI czy XXI wieku – tłumaczy Makowski. – Dla nas jest oczywiste, że bibliotekarze i biblioteki powinny się rozwijać.

I rozwijają się. Nie dlatego, że muszą, ale dlatego, że chcą. Anna Zagórska z Instytutu Książki obserwuje ten proces z bliska – od 10 lat pracuje przy „Infrastrukturze Bibliotek”, która jest częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Jej celem jest dofinansowanie gminnych bibliotek publicznych z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich do 50 tys. mieszkańców. W zakończonej już edycji na lata 2016–2020 170 mln zł dofinansowania poszło m.in. na budowę, remonty, przebudowy i wyposażenie 220 wypożyczalni.

– Zależy nam na tym, by biblioteki przekształcały się w nowoczesne centra dostępu do wiedzy i kultury, miejsca, które będą integrować lokalną społeczność – tłumaczy Anna Zagórska. – Mają nadążać za zmianami, wdrażać ergonomiczne rozwiązania architektoniczne, zapewniać dostęp do nowych mediów, także do e-booków i audiobooków. Dobrym przykładem jest biblioteka w Grodzisku Mazowieckim, która dostała z programu 2 mln zł, dzięki czemu wyposażyła m.in. salę nowych technologii, a poza nowatorskimi projektami proczytelniczymi prowadzi także zajęcia dla dzieci z robotyki czy druku 3D.

Chęć zmian widać też po efektach programu własnego Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. W tym przypadku czynnikiem decydującym o przyznaniu dofinansowania jest wskaźnik dochodu podatkowego w gminie – im niższy, tym biblioteka ma większe szanse na wsparcie. Na zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych można dostać 10–30 tys. zł. Co roku wpływa kilkaset wniosków.

– Biblioteki, zwłaszcza te w mniejszych miejscowościach, są silnie związane z lokalną społecznością, co wiąże się z doskonałą znajomością jej potrzeb. Stąd bierze się wiele inspirujących rozwiązań, które dofinansujemy w ramach prowadzonych programów, ale też takich, które nie zawsze wymagają dodatkowego finansowania – mówi Anna Zagórska. I podaje przykład niewielkiego miasteczka, w którym obok wypożyczalni znajduje się przystanek autobusowy, na którym codziennie zbierają się uczniowie dojeżdżający do szkoły komunikacją miejską. Dla nich, dzięki dofinansowaniu z „Infrastruktury bibliotek”, przygotowano w bibliotece specjalne miejsce – tuż przy wejściu, by nie czuli się przymuszani do korzystania z księgozbioru – z dostępem do sieci Wi-Fi i możliwością doładowania telefonów. Po kilku tygodniach sami zaczęli wchodzić między regały z książkami i spędzać w bibliotece coraz więcej czasu. – W innej miejscowości wypożyczalnia zmieniła godziny otwarcia na popołudniowo-wieczorne i przyciągnęła tych, którzy pracują do późna. Czasami nie potrzeba pieniędzy, żeby zrobić coś, co przynosi zmianę na lepsze. Wystarczy dobry pomysł – mówi Anna Zagórska.

Optymalizacja

Trudno powiedzieć, czy istnieje dobry sposób na rozwiązanie sporu wokół filii bibliotek pedagogicznych. Krajowa Rada Biblioteczna wezwała urząd marszałkowski i wypożyczalnie do dyskusji i określenia, czego obie strony oczekują i jakimi sposobami można to osiągnąć.

Dyskusji na razie nie było, ale wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Ziemba uspokaja, że likwidacji też nie będzie. – Nigdy nie było o tym mowy, to jakieś nieporozumienie, od początku mówiliśmy jedynie o optymalizacji – zapewnia wicemarszałek.

Na czym optymalizacja ma polegać, dokładnie nie wiadomo. Marek Ćwiek z ZNP obawia się, że to tylko inna nazwa likwidacji i stawia tezę, że w całym zamieszaniu chodzi o oszczędności na wynajmie i utrzymaniu lokali, w których działają placówki. A gdy w grę wchodzą pieniądze, zdarzyć może się wszystko. Wicemarszałek Ziemba zapewnia jednak, że nie będzie zamykania bibliotek, zwalniania pracowników ani przenoszenia księgozbiorów. – Dobrze by było – mówi Małgorzata Ropęga. – Mamy największy księgozbiór ze wszystkich filii w województwie, ponad 49 tys. książek, trudno byłoby dla wszystkich znaleźć miejsce. Wiele z tych starych, których nikt już nie wznawia, przepadłoby bezpowrotnie.

Jeśli nawet wypożyczalnie z łódzkiego mają się z czego cieszyć, to cieszą się umiarkowanie, bo oficjalnie niewiele wiadomo. Oficjalnie wciąż trwa cisza. Nieoficjalnie ktoś coś czasem usłyszy, ktoś komuś szepnie coś na ucho. Z tych szeptów można wysnuć wniosek, że petycje, pisma i uchwały zrobiły swoje i być może wszystko rozejdzie się po kościach, a informacja o śmierci bibliotek okaże się przedwczesna. I dobrze, bo jak mówi Tomasz Makowski, biblioteki to jedyne miejsca, do których każdy może wejść za darmo, nie tłumacząc się, dlaczego przyszedł, skorzystać z internetu, książek, gazet, czasopism albo zapytać bibliotekarkę, o co tylko przyjdzie mu do głowy, poczynając od szukania pracy, a kończąc na połączeniu przez Skype,a z córką mieszkającą w Australii. I dlatego nigdy nie znikną.

A przynajmniej nie powinny.